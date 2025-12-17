DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Die drei angeblichen Schwalben von Künzle
In nur knapp zwei Monaten
Für diese drei angeblichen Schwalben wird Künzle gebüsst
Schwalben-Flut von Mike Künzle in der National League. Innerhalb von knapp zwei Monaten wird der EVZ-Spieler drei Mal von der Disziplinarkommission gebüsst.
Publiziert: 17:45 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
EV Zug
Lausanne HC
Genève-Servette HC
National League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen