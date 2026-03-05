In einer Woche alles verspielt? «Die SCL Tigers in die Ferien – das wäre bitter!»

Die SCL Tigers waren auf einen guten Weg in die Play-Ins. Doch innerhalb von einer Woche sammelten sie null Punkte in drei Spielen. Wars das für die Langnauer? Über das sprechen Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Raphi Walser im Blick-Podcast «SCHLIIFTS?».