DE
FR
Abonnieren

In einer Woche alles verspielt?
«Die SCL Tigers in die Ferien – das wäre bitter!»

Die SCL Tigers waren auf einen guten Weg in die Play-Ins. Doch innerhalb von einer Woche sammelten sie null Punkte in drei Spielen. Wars das für die Langnauer? Über das sprechen Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Raphi Walser im Blick-Podcast «SCHLIIFTS?».
Publiziert: 14:46 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
SCL Tigers
SCL Tigers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen