Die SCL Tigers waren auf einen guten Weg in die Play-Ins. Doch innerhalb von einer Woche sammelten sie null Punkte in drei Spielen. Wars das für die Langnauer? Über das sprechen Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Raphi Walser im Blick-Podcast «SCHLIIFTS?».
