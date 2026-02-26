EV Zug verlängert mit Eigengewächs

Seit dieser Saison kommt Colin Lindemann beim EV Zug regelmässig zum Einsatz. Nun erhält der Stürmer einen neuen Vertrag und ist damit bis 2028 an die Zentralschweizer gebunden.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Colin Lindemann wird zwei weitere Jahre beim EV Zug bleiben, wie der Verein in einer Mitteilung bekanntgibt. Demnach unterschreibt der 20-Jährige beim aktuell Achtklassierten der National League einen Vertrag bis 2028. «Ich freue mich sehr, weiterhin das Trikot des EVZ tragen zu dürfen. Der EVZ ist mein Stammverein, hier habe ich als Junior angefangen und hier möchte ich mich auch die nächsten zwei Jahre weiterentwickeln», lässt sich der Stürmer in der Mitteilung zitieren.

Lindemann spielt seit seiner Jugend beim EVZ, wagte aber mit 16 Jahren den Sprung nach Schweden. Während drei Saison stürmte er für den Nachwuchs von Leksands IF, ehe er 2024 in die Zentralschweiz zurückkehrte. Nach einem Jahr Leihe beim HC Thurgau erspielte er sich in der laufenden Spielzeit einen Stammplatz in der ersten Mannschaft und steht bereits bei 44 Einsätzen in der National League.

Noch näher dran am EVZ Füge jetzt den EV Zug deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen