Im Alter von 68 Jahren
Bieler Meisterheld Urs Bärtschi ist verstorben

Traurige Nachrichten vom Schweizer Eishockeyverband: Der ehemalige Nationalspieler Urs Bärtschi ist gestorben.
Publiziert: 17:34 Uhr
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Urs Bärtschi (Mitte) ist verstorben.
Der ehemalige Nationalspieler Urs Bärtschi ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 68 Jahren verstorben. Dies vermeldet der Schweizerische Eishockeyverband.

Bärtschi kam zwischen 1981 und 1986 zu 91 Einsätzen in der Nationalmannschaft. Seine Klubkarriere führte den gebürtigen Adelbodner von Arosa über Kloten nach Biel, wo er seine grössten Erfolge feierte. Mit den Seeländern wurde er 1981 und 1983 Schweizer Meister; beim zweiten Titelgewinn führte er das Team als Captain an.

Im Alter von 36 Jahren beendete Bärtschi seine Karriere als Spieler und war danach in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Trainer und Assistent, weiter im Eishockey tätig.

Bärtschi erreichte in Kloten am Schluefweg Legendenstatus. Auch seine Söhne Deny (43) und Patrick Bärtschi (40) hinterlassen auf dem Schweizer Eis ihre Kufenspuren. Anfang der 2000er-Jahre schaffen sie aus der Jugend des EHC Kloten bis in die National League.

