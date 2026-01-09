DE
FR
Abonnieren

«Ich liebe Davos»
Brendan Lemieux schwärmt im Interview nach Hattrick

Davos gewinnt das Spitzenspiel gegen Lausanne mit 5:1. Die Bündner holen damit nach der kleinen Baisse nach dem Spengler-Cup-Triumph den zweiten Sieg im vierten Spiel im neuen Jahr.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
39
49
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
39
30
71
3
Lausanne HC
Lausanne HC
39
26
68
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
39
5
67
5
HC Lugano
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
ZSC Lions
37
19
61
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
38
-7
61
8
EV Zug
EV Zug
37
-8
57
9
SCL Tigers
SCL Tigers
38
2
51
10
EHC Biel
EHC Biel
38
-15
49
11
SC Bern
SC Bern
38
-12
48
12
EHC Kloten
EHC Kloten
37
-17
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
38
-37
43
14
HC Ajoie
HC Ajoie
39
-61
29
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
Lausanne HC
Lausanne HC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen