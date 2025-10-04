DE
National League: Hollenstein nach Sieg gegen Lausanne
Hollenstein über Final-Reprise
«Es war ruppig - so machts Spass»
Die ZSC Lions gewinnen gegen Lausanne im ersten Duell nach dem Playoff-Final. Das Spiel ist ruppig, doch das gefällt Torschütze Denis Hollenstein.
