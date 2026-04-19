Brendan Lemieux erzielt das 3:3. Doch die Fribourger nehmen ihre Coach's Challenge. Die Schiedsrichter schauen sich das Video lange an – und annullieren das Tor, weil Stransky Goalie Reto Berra angegangen hat. Josh Holden hat bei dieser Regel den Durchblick verloren.
Publiziert: 09:51 Uhr
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Aktualisiert: vor 57 Minuten
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