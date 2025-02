Dominik Kahun verlässt den SC Bern per sofort. Der neue Klub des Deutschen: Tabellenführer und Meisterkandidat Lausanne.

Kahun wechselt per sofort zu Meisterkandidaten

Hockey-Hammer in Bern

Dominik Kahun verlässt den SCB. Foto: Pius Koller

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das ist ein regelrechter Hammer: Dominik Kahun (29) wechselt mit sofortiger Wirkung vom SC Bern zu Lausanne. Dies berichtet Watson. Die Berner machen die Vertragsauflösung am Dienstag offiziell, ohne den zukünftigen Klub des Deutschen zu nennen. Dafür machen die Waadtländer die Verpflichtung fix und geben Kahun einen Vertrag bis Ende Saison 2026/27.

Dem Bericht zufolge soll Kahun nicht mit der strengen Linie des finnischen Headcoaches Jussi Tapola (50) klargekommen sein, weshalb er seinen Vertrag, der bis 2027 gelaufen wäre, aufgelöst hat. Wie die Berner in ihrer Mitteilung schreiben, sei er am Montagabend mit seinem Wunsch der Vertragsauflösung an die Klubführung herangetreten. «Angesichts seiner aktuellen sportlichen Situation und seiner Verdienste haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden und seinem Wunsch entsprochen», erklärt Sportchef Patrik Bärtschi.

Der Deutsche stiess auf die Saison 2021/22 hin zum SCB und absolvierte 152 Partien für die Mutzen. Dabei gelangen ihm 134 Skorerpunkte, 43 davon durch Tore. Zuvor spielte er drei Jahre lang in der NHL bei Chicago, Pittsburgh, Buffalo und Edmonton (insgesamt 188 Spiele).

