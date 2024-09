Er könnte eine der Attraktionen auf Schweizer Eis werden in dieser Saison – und zeigte heute, warum: HCD-Stürmer Filip Zadina erzielt gegen Servette nach einem herrlichen Solo sein erstes Saisontor.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Lange ist Filip Zadina (24) noch nicht bei Davos. Erst knapp zwei Wochen vor Saisonstart wechselte der tschechische Stürmer zu den Bündnern, nachdem er zuletzt bei den San Jose Sharks in der NHL engagiert war.

Am Samstagabend zeigt Zadina aber schon ein erstes Mal, warum er 2018 in der ersten Runde es NHL-Drafts ausgewählt worden war. Mit toller Beinarbeit und noch feineren Händen lässt er die Genfer – immerhin der amtierende Titelhalter der Champions Hockey League – ganz alt aussehen und trifft acht Minuten vor Schluss zum HCD-Ausgleich.

Die Kiste ist nicht nur schön anzusehen, sondern für die Davoser auch richtig wertvoll. Denn in der Overtime macht Julius Honka die Wende dann mit seinem Tor die perfekt und sorgt so für den ersten Sieg für Davos in dieser Saison.