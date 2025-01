1/5 MySports-Experte und Spieleragent Sven Helfenstein tippte die verbleibenden NL-Spiele im Blick-Tabellenrechner. Foto: Sven Thomann

Die National League biegt in die Zielgeraden ein. Der Kampf um die Playoff- und Play-In-Plätze spitzt sich zu. Wer macht am Ende das Rennen? Das wollte Blick von MySports-Experte und Spieleragent Sven Helfenstein (42) wissen.

Mit Hilfe des Blick-Tabellenrechners tippte der Zürcher die verbleibenden Spiele. Und geht es nach Helfenstein, wird die Endphase zum Krimi: An der Spitze werden die letztjährigen Finalisten Lausanne und ZSC Lions sein, wobei sich die Westschweizer dank der besseren Bilanz aus den direkten Begegnungen den Quali-Sieg holen, was nicht unerheblich ist. Zur Erinnerung: letztes Jahr wurden die Zürcher in einer Finalserie mit sieben Heimsiegen in der «Finalissima» in der Swiss Life Arena Meister.

Diese Schlusstabelle tippte Experte Sven Helfenstein.

In den Top 6, die sich direkt für die Playoff-Viertelfinals qualifizieren, prophezeit der ehemalige Stürmer nur eine Veränderung: Sein Stammklub Kloten verliert seinen Platz an Fribourg. Und zwar nicht einmal knapp.

Dramatisch wird aber das Rennen um die Play-In-Plätze. Die SCRJ Lakers, Kloten, Biel, die SCL Tigers und Lugano trennen am Schluss in Helfensteins Prognose nur fünf Punkte, wobei die Emmentaler am Strich gegenüber den punktgleichen Tessinern die Nase wegen der besseren Bilanz aus den Direkt-Duellen vorne haben.

Während Lugano und der entthronte Champions-League-Sieger Servette frühzeitig Saisonende haben, muss Ambri ins Playout gegen Ajoie – die Jurassier holen in Helfensteins Tipp nur noch drei Punkte.

Helfenstein hat es vorgemacht. Jetzt bist du an der Reihe! Hier kannst du mit dem Blick-Tabellenrechner alle Spiele tippen. (sr/dk)

