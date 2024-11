Zu Hause holt der SCB im Schnitt mehr als doppelt so viele Punkte wie in der Fremde. Nicht zuletzt, weil er oft passiv ans Werk ging.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Daheim macht der SCB seinen Fans viel Freude. In der PostFinance-Arena zeigt die Mannschaft im Vergleich zur ersten Saison unter Jussi Tapola, als die Defensive erste Priorität hatte, ein neues Gesicht. Die Gegner werden mit mörderischem Forechecking dermassen unter Druck gesetzt, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. So wusste der Vize-Meister aus Lausanne vor der Nati-Pause nicht mehr, wie ihm geschah und kassierte eine 2:7-Packung.

20 Punkte hat der SCB in den neun Heimspielen eingefahren. Mehr haben zu Hause nur Meister ZSC (24) und Lausanne (23) geholt. Und auch bei den Heimniederlagen gegen die ZSC Lions (27:22 Schüsse aufs Tor), Biel (46:28) und Lugano (37:18) machten die Berner mächtig Dampf.

Ein anderes Gesicht zeigt der SCB auswärts. In der Fremde trat das Tapola-Team oft passiv und zaghaft, um nicht zu sagen ängstlich, auf. So brachte es bei den Niederlagen in Kloten, Rapperswil-Jona und Langnau jeweils nur ein Tor zustande und holte in zehn Spielen nur zehn Punkte und blieb nur einmal ohne Punktverlust (gegen Ajoie), womit es lediglich Platz 8 der Auswärtstabelle belegt.

Positive Grundstimmung in Gefahr?

«Wir können unseren Spielstil ein wenig variieren», sagte Tapola unlängst. «Natürlich haben wir unsere Basis. Aber abhängig vom Gegner können wir unser Spiel unterschiedlich ausrichten.» Diese Flexibilität könnte im Hinblick auf die Playoffs, auf die Tapolas Denken ausgerichtet ist, hilfreich sein.

Zuletzt zeigte der SCB auswärts immerhin eine aufsteigende Tendenz. In Zürich dominierte er den heimstarken Titelverteidiger (43:23 Torschüsse) und holte einen 0:3-Rückstand auf, bevor sich die Lions in der Verlängerung doch noch den Sieg holten. Und in Ambri (3:2 n.V.) schafften es die Berner nach davor sieben Niederlagen in Overtime und Penaltyschiessen erstmals, einen Zusatzpunkt zu holen.

Doch nun stehen zwei heisse Auswärtsspiele an, die der derzeit positiven Grundstimmung in Bern einen herben Dämpfer verpassen könnten. Am Mittwoch spielt der SCB in Zug, wo er die letzten vier Spiele verlor, und am Freitag beim Erzrivalen in Fribourg, wo Tapola noch nicht gewann. Da darf man gespannt sein, welches Gesicht das Team des Finnen zeigen wird.