Grégory Beaud Journalist

HCD-Sportchef ist Jan Alston ein gefragter Mann. Im Bündner Eisstadion in Davos wird der 56-Jährige von vielen Leuten begrüsst. In der Zeit des Spengler Cups ist der Bündner Ferienort der Hotspot für die kleine Welt des Schweizer Eishockeys.

Nach dem Schütteln einiger Hände nimmt sich Alston die Zeit, eine ruhige Bilanz seiner fünften Bündner Saison zu ziehen. Ein ausgezeichneter Start in die Meisterschaft, eine Philosophie der regionalen Verankerung, ein starkes Comeback von Enzo Corvi und gedämpfte Erwartungen vor den Playoffs.

Blick: Jan Alston, Ihre Mannschaft hat diese Saison sehr stark begonnen. Niemand hat den HC Davos so stark eingeschätzt. Waren Sie selbst überrascht?

Jan Alston: Nein, der gute Start hat mich nicht überrascht, denn wir hatten nur drei neue Spieler in unserem Kader. Alles war bereits aufgegleist, die Jungs waren bereit und wir hatten einen guten Start. Was mich mehr überrascht hat, ist, dass diese positive Serie so lange anhält.

Wie erklären Sie sich das?

Wir haben viele Spiele gewonnen, die wir wahrscheinlich nicht hätten gewinnen müssen. Aber die Mannschaft hat oft einen Weg gefunden, im dritten Drittel zurückzukommen. Das zeigt viel Charakter in der Gruppe. Wir sind froh, dass wir einen so guten Start hingelegt haben, zumal diese Saison mit der Olympiapause etwas Besonderes ist.

Erklären Sie das Besondere …

Für mich sind es wirklich zwei Saisons in einer. Zuerst kommt alles bis zur Olympiapause und dann, nach drei Wochen Pause, kommt eine Art Neuanfang. Wichtig ist, dass alle Punkte, die wir vor der Pause gesammelt haben, uns eine gute Ausgangsposition für die letzten Runden verschaffen. Nach der Pause bleiben noch etwa sechs Spiele bis zu den Playoffs. Es ist nicht ideal, zu diesem Zeitpunkt Punkten hinterherlaufen zu müssen, daher ist diese «erste Saison» bis zur Pause von entscheidender Bedeutung.

Sie leben nun seit fünf Jahren in Davos, nachdem Sie lange Zeit in Zürich gelebt haben. Was macht Ihr Schweizerdeutsch?

Im Büro werden alle Meetings auf Deutsch abgehalten. Ich hatte also keine Wahl. Sagen wir mal so: Nach einer gewissen Zeit habe ich mich angepasst. (lacht)

Und verstehen Sie die Bündner Mentalität?

Ja, das glaube ich wirklich. Ich habe neun Jahre in Zürich und zehn Jahre in Lausanne verbracht, in grossen Städten. Ich hatte also ein wenig Respekt, als ich hier ankam. Am Ende war es eine sehr angenehme Überraschung. Davos ist ein Traditionsverein mit sehr hohen Standards. Jeder kennt jeden, alles ist in fünf Minuten erreichbar. Die Leute lieben das Hockey, sie sind anspruchsvoll, was ich als positiv empfinde. Es bringt dich dazu, dich selbst zu übertreffen.

Dennoch muss man beim HCD akzeptieren, dass man einige Spieler verliert – wie Michael Fora an Lausanne oder Simon Knak an Zürich. Wie gehen Sie damit um?

Das hängt mit der Philosophie des HC Davos zusammen. Wir haben ein Budget, das wir einhalten müssen, aber die sportlichen Erwartungen bleiben hoch. Wir müssen immer Platz für bestimmte Spielerprofile haben. Für junge Väter zum Beispiel ist Davos ein idealer Ort. Und für junge Spieler, die ihre Karriere lancieren wollen, wie Knak damals, ist es auch eine gute Plattform.

Sind das Ihre besten Argumente?

Als ich ankam, hatte Simon Knak eine halbe Saison hinter sich, er hatte sich in der Liga noch nicht etabliert. Der Staff hat mit ihm eine hervorragende Entwicklungsarbeit geleistet. Aber man muss damit rechnen, dass diese Spieler sich entwickeln, wichtig werden – und dann gehen. Das gehört zum Zyklus des Vereins.

Apropos Abgang: Der Rücktritt von Andres Ambühl war sehr einschneidend. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Wir haben seit etwa drei Jahren darüber gesprochen. Wir hatten verschiedene Szenarien für die Zeit nach Ambühl durchgespielt. Es war eine Situation, in der die Entscheidung letztlich bei ihm lag. Zu einem Ambühl sagt man nicht: «Du hörst auf.» Sein Rücktritt war gut überlegt und er hat seine zweite Karriere mittlerweile gut begonnen.

Was macht er jetzt?

Seit Beginn der Saison ist er mit dem Spengler-Cup-Team unterwegs. Nach dem Turnier wird er einige Zeit bei uns im Sportbereich verbringen, um zu sehen, wie alles funktioniert.

Man könnte sagen, dass er beim HCD Praktikant wird.

(lacht) So kann man das auch sehen.

Zurück zur aktuellen Saison: Hat der hervorragende Saisonstart die Erwartungen in die Höhe geschraubt?

Ich glaube nicht, dass die Erwartungen zu hoch geschraubt wurden. Sie sind bereits in den letzten beiden Saisons gestiegen. Wenn man sich die Playoffs ansieht, haben wir 2024 eine gute Serie gegen Lausanne hingelegt. Dieses Jahr haben wir Zug geschlagen. Dann haben wir nach sechs Partien gegen den Meister verloren. Seitdem glauben die Fans, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Warum sollte man glauben, dass sich dieser Trend fortsetzen wird?

Diese Saison ist das Team besser als letzte Saison. Wir haben an Erfahrung gewonnen und sind für die Playoffs vorbereitet. Jeder ist sich bewusst, was er zu tun hat.

Was wird den Unterschied ausmachen?

Die grosse Frage ist: Wer wird zur richtigen Zeit gesund sein? Die Liga ist extrem eng und hart umkämpft. Im letzten Frühjahr wurde von den vier Halbfinalisten nur Zürich von Verletzungen verschont. Fribourg, Lausanne und Davos waren schwer angeschlagen. Verletzungen sind Teil des Sports und man kann nicht alles kontrollieren. Aber wenn man gesund in die Playoffs kommt, ist alles offen.

Denken Sie, dass Sie in Davos anders arbeiten als in Lausanne?

Ich versuche immer, meine Arbeit an das Team anzupassen. Das gilt sowohl für die Herangehensweise als auch für die Kommunikation. Hier ist das Team jünger, es gibt mehr Spieler, die noch in der Entwicklung sind, also braucht es eine andere Kommunikation. Meine Arbeit passt sich den jeweiligen Situationen an.

Ihr bester Transfer des Sommers war die Rückkehr von Enzo Corvi nach einem verletzungsreichen Jahr.

Wir alle kennen seine Qualitäten und wissen, was für ein Spieler er ist. Nach seiner Rückenverletzung und der Operation gab es einige Fragezeichen. Deshalb habe ich ihm im Sommer gesagt, dass man abwarten muss, wie er die Saison beginnt. Er spielte das Spiel mit. Er musste zeigen, dass er die körperliche Belastung verkraften kann. Wir haben bald schon 40 Spiele absolviert, was enorm ist.

Aber er scheint in ausgezeichneter Form zu sein …

Wir sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie Enzo Corvi reagiert hat. Mit dem Weggang von Ambühl, einer HCD-Identifikationsfigur, war es entscheidend, eine starke Lösung für das Zentrum zu finden. Ich bin froh, dass uns dies gelungen ist.

Ist diese regionale Verankerung in Davos wichtiger als anderswo?

Ja, in Davos ist das die ganze Komplexität: Man will gewinnen, aber man will auch junge Einheimische im Team haben. Das Gleichgewicht zu finden, ist nicht immer einfach, aber wir arbeiten in diese Richtung. Jeder, der nach Davos kommt, weiss, worauf er sich einlässt, sei es der Trainer, der Manager oder die Spieler. Mit dem Abgang von Ambühl ist es wichtig, dass wir neue Identifikationsfiguren finden. Wir arbeiten im Nachwuchs dran, eigene Spieler zu entwickeln. Aus meiner Sicht ist es eine Pflicht, Spieler aus der Region zu integrieren.