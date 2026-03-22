HCD-Knak nach Sieg «Haben einen unglaublich starken Aeschlimann gebraucht»

HCD-Keeper Sandro Aeschlimann lässt die Zuger verzweifeln und verhilft den Davosern mit seinem Shutout zum zweiten Sieg in dieser Viertelfinal-Serie. Simon Knack lobt den HCD-Schlussmann im Interview nach dem Spiel in den höchsten Tönen.