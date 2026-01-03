DE
FR
Abonnieren

HCD-Frehner nach Sieg
«Wenn wir gehen, dann gehen wir richtig»

Frehner spricht nach dem Sieg von Davos über Ambri über den Stress nach dem Spengler Cup.
Publiziert: 03.01.2026 um vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: 03.01.2026 um vor 10 Minuten
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen