DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: HCD-Frehner über Sieg gegen Ambri
HCD-Frehner nach Sieg
«Wenn wir gehen, dann gehen wir richtig»
Frehner spricht nach dem Sieg von Davos über Ambri über den Stress nach dem Spengler Cup.
Publiziert: 03.01.2026 um vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: 03.01.2026 um vor 10 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
HC Ambri-Piotta
HC Davos
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen