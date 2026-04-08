Nati-Fans aufgepasst! Folge jetzt dem Team und sichere dir die Chance auf Tickets für das WM-Spiel gegen die USA. Mit der «Follow My Team»-Funktion erhältst du personalisierte Inhalte rund um die Schweizer Mannschaft und bist beim Heim-Turnier hautnah mit dabei.

Folge der Hockey-Nati und gewinne Tickets für den WM-Knüller gegen die USA

Folge der Hockey-Nati und gewinne Tickets für den WM-Knüller gegen die USA

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Für die Schweizer Nati steht das ganz grosse Highlight an. Die Heim-WM in Zürich und Fribourg startet am 15. Mai mit dem Knüller gegen die USA – und du kannst mit dabei sein.

Blick verlost unter allen Followern der Schweizer Eishockey-Nati 1 Mal 2 Tickets für die Partie gegen die USA. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

So machst du mit

Was musst du tun? Folge dem Button unten und aktiviere die Funktion.

Noch näher dran an der Schweizer Hockey-Nati Füge jetzt die Eishockey-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen

Oder klicke hier auf den Link, wähle die Nati aus der Liste und klicke aufs Plussymbol. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 30. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits der Eishockey-Nati folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Das bietet dir die «Follow my Team»-Funktion

Als Follower erlebst du die Heim-WM bei Blick hautnah. Du erhältst personalisierte Inhalte und bleibst dank automatisierten Pushes immer auf dem Laufenden. Die grosse Eishockey-Neuerung: Mit den Live-Aktivitäten siehst du immer direkt auf dem Handy-Screen, wenn ein Puck im Tor zappelt. Einmalig!

Diesen Service nichts nur für die Nati, sondern für sämtliche teilnehmenden Nationen.

Darüber hinaus gibt es rund um die Matches nebst den Livetickern auch Stimmen zum Spiel, Experteneinschätzung, Highlights-Videos – und natürlich auch knackige Analysen. Zwischen den Spielen erhältst du immer die wichtigsten News, kannst du bei Votings und Umfragen deine Meinung abgeben, dein Wissen bei Quizzes beweisen und hast bei diversen Wettbewerben die Chance auf tolle Preise.

Die Möglichkeit, deinen Klubs zu folgen, gibt es auch im Fussball für die Super League, die Challenge League und für internationalen Top-Ligen – und ausserdem bei den Nationalteams.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Team über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Personalisierte Newsblock auf eine Teams zugeschnitten

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Team über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Personalisierte Newsblock auf eine Teams zugeschnitten

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

Das beste Erlebnis hast du in der App

Das Maximum holst du dabei auf der App raus. Auf der Sport-Seite, die du standardmässig als Startseite festlegen kannst, werden dir stets die nächsten Partien deiner Teams angezeigt. Ausserdem erhältst du personalisiert die letzten News deiner drei Lieblingsklubs angezeigt. In deiner Team-Übersicht kannst du zudem die Reihenfolge der von dir gefolgten Klubs anpassen.