Davos oder Fribourg – für wen schlägt dein Herz?

Folge jetzt einem der beiden Final-Teams und gewinne ein Trikot deines Klubs. Darüber hinaus profitierst du als Follower von einem ganz neuen Sport-Erlebnis und verpasst nichts vom Playoff-Final.

Der Showdown in der National League ist in vollem Gang. Der HC Davos und Fribourg-Gottéron duellieren sich im Playoff-Final um den Titel. Für wen schlägt dein Herz?

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Klicke hier auf den Link, wähle dein Lieblingsteam aus der Liste aus und werde Follower. So verpasst du in der spannenden Serie garantiert nichts zu deinem Team. Du erhältst personalisierte Inhalte und bleibst dank automatisierten Pushes immer auf dem Laufenden. Das ganz grosse Plus: Mit den Live-Aktivitäten siehst du immer direkt auf dem Handy-Screen, wenn ein Puck im Tor zappelt. Einmalig!

Darüber hinaus gibt es rund um die Matches nebst den Livetickern auch Stimmen zum Spiel, Experteneinschätzung, Highlights-Videos – und natürlich auch knackige Analysen. Zwischen den Spielen bist du dank den Insides hautnah dran und erhältst immer die wichtigsten News.

Und das Beste ist: Du hast die Chance auf tolle Preise. Blick verlost zusammen mit Ochsner Hockey je ein Replica-Trikot der beiden Final-Klubs – jeweils unter sämtlichen Followern der beiden Final-Teams. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss ist an dem Tag, an dem die Titelentscheidung fällt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits dem HC Davos oder Fribourg-Gottéron folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Das bietet dir die «Follow my Team»-Funktion

Die Möglichkeit, deinen Klubs zu folgen, gibt es auch im Fussball für die Super League, die Challenge League und für internationalen Top-Ligen – und ausserdem bei den Nationalteams.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

Das beste Erlebnis hast du in der App

Das Maximum holst du dabei auf der App raus. Auf der Sport-Seite, die du standardmässig als Startseite festlegen kannst, werden dir stets die nächsten Partien deiner Teams angezeigt. Ausserdem erhältst du personalisiert die letzten News deiner drei Lieblingsklubs angezeigt. In deiner Team-Übersicht kannst du zudem die Reihenfolge der von dir gefolgten Klubs anpassen.

1:09 Für Fussball- und Hockey-Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst