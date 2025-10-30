DE
Home
Sport
Eishockey
National League
EVZ-Goalie Leonardo Genoni feiert Shutout in Genf
Genoni feiert Shutout
«Das Team hat mir das Leben leichter gemacht»
Der EV Zug gewinnt in Genf mit 1:0. Für Goalie Leonardo Genoni ist es der 3. Shutout in dieser Saison.
Publiziert: 30.10.2025 um 23:55 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 29.-31. Oktober
3:08
Lausanne HC – HC Davos 3:2
Stransky-Bock serviert Lausanne den Shorthander
