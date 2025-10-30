DE
Genoni feiert Shutout
«Das Team hat mir das Leben leichter gemacht»

Der EV Zug gewinnt in Genf mit 1:0. Für Goalie Leonardo Genoni ist es der 3. Shutout in dieser Saison.
Publiziert: 30.10.2025 um 23:55 Uhr
