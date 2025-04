Geering über Meisterparty «Das Kollektiv hat uns auf dem und neben dem Eis getragen»

Volle Halle und Partystimmung in Altstetten. Tausende Fans der ZSC Lions feiern am Samstag mit der Mannschaft in der Swiss Life Arena den errungenen 11. Meistertitel. Patrick Geering spricht im Blick-Interview über die Feierlichkeiten der letzten 48 Stunden.

Publiziert: vor 9 Minuten