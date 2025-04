Frödén über sein Siegtor «Ich habe gebetet, dass er mich sieht»

Und sie machen es doch noch! Absolut verdient entscheiden die Zürcher die Partie in Overtime. Jesper Frödén vollendet den wunderschönen Angriff gekonnt und sorgt so für den zweiten Sieg der Zürcher in der Final-Serie.

Publiziert: 17.04.2025 um 23:12 Uhr