Fribourg-Trainer Rönnberg ist beeindruckt
«Eine der besten Hockey-Atmosphären!»

Die Fribourg-Fans haben den neuen Trainer Roger Rönnberg vorgewarnt, sie seien verrückt. Was Rönnberg dann in der Halle erlebt hat, haut ihn fast vom Hocker.
Publiziert: vor 43 Minuten
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
4
3
2
EV Zug
EV Zug
1
3
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
2
3
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
3
5
ZSC Lions
ZSC Lions
1
1
3
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
1
2
8
HC Lugano
HC Lugano
1
-1
1
9
EHC Biel
EHC Biel
1
-1
0
9
EHC Kloten
EHC Kloten
1
-1
0
11
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-2
0
12
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-3
0
12
SC Bern
SC Bern
1
-3
0
14
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
