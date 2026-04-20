DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Fribourg-Bertschy nach Niederlage gegen HCD
Fribourg-Bertschy
«Die haben glücklich das 3:1 erzielt»
Fribourg verliert Spiel 2 mit 1:3 gegen HCD. Christoph Bertschy sieht ein gutes Spiel von Fribourg, aber Davos hatte «2-3 Lucky Bouncers».
Publiziert: 20.04.2026 um 23:18 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
National League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen