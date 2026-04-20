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Fribourg-Bertschy
«Die haben glücklich das 3:1 erzielt»

Fribourg verliert Spiel 2 mit 1:3 gegen HCD. Christoph Bertschy sieht ein gutes Spiel von Fribourg, aber Davos hatte «2-3 Lucky Bouncers».
Publiziert: 20.04.2026 um 23:18 Uhr
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