Rappis Jelovac wird von der Liga zur Kasse gebeten

Igor Jelovac bekommt die Quittung für das Vortäuschen eines Fouls. Er muss eine Busse bezahlen.

Am 27. Februar haben die SCRJ Lakers zu Hause Fribourg-Gottéron empfangen. Bei der knappen 2:3-Niederlage hat sich Igor Jelovac (31) zu einer unsportlichen Aktion hinreissen lassen.

Der Rappi-Verteidiger liefert sich vor dem eigenen Tor einen Positionskampf mit Ty Rattle (33). «Als sich Rattie aus dem Gerangel löst und Jelovac den Rücken zuwendet, steigt Jelovac aktiv über den Stock von Rattie und klemmt diesen absichtlich zwischen seinen eigenen Beinen ein. In unmittelbarem Anschluss beugt sich Jelovac schmerzverzerrt nach vorne und lässt sich ohne erkennbaren Grund auf die Knie fallen», schreibt die Liga. Danach setzt sich Jelovac hin und sucht mit einer reklamierenden Geste den Blickkontakt mit dem Unparteiischen. Eine Strafe wird nicht ausgesprochen.

Aber: «Die Art und Weise, wie sich Igor Jelovac in dieser Situation verhält, ist für das Sounding Board nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen.»

Dafür wird der Rappi-Verteidiger nun bestraft. Wie die Liga mitteilt, muss er eine Busse in der Höhe von 1200 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen.

