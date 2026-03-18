DE
FR
Abonnieren

Feierabend in Rapperswil-Jona?
So dramatisch endeten die letzten zehn SCB-Saisons

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel droht dem SCB heute Abend gegen die SCRJ Lakers das Saisonende. Ein Blick darauf, wie qualvoll oder wunderbar die letzten zehn Spielzeiten geendet haben.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

2025: Kollaps im Zähringer Derby

Man kann im Viertelfinal verlieren. Aber nicht so. Der SCB geht gegen Erzrivale Fribourg mit einem blutleeren Auftritt 1:4 unter. Erst als längst alles verloren ist, werden die Berner noch munter. Die Pleite hinterlässt tiefe Spuren – und ist der Anfang vom Ende von Trainer Jussi Tapola, der dann in dieser Saison nach einer 1:5-Heimpleite gegen Gottéron nach neun Spielen gefeuert und später durch Heinz Ehlers ersetzt wird.

Freiburgs 2:0-Torschütze Yannick Rathgeb feiert mit Ryan Gunderson – SCB-Stürmer Elvis Schläpfer (links) ist bedient.
Foto: keystone-sda.ch

2024: Genoni macht den Laden dicht

Trainer Jussi Tapola spielt in der Viertelfinal-Serie permanent Goalie-Roulette, wechselt munter hin und her. Für die letzte Partie in Zug setzt er auf Adam Reideborn, obwohl Philip Wüthrich mit einem Shutout im Spiel davor das Entscheidungsspiel erst ermöglicht hat. Der Schwede ist bei der 0:3-Niederlage schuldlos. Doch auf der anderen Seite lässt sich der Ex-SCB-Goalie nicht bezwingen.

Ex-SCB-Goalie Leonardo Genoni gewinnt mit Zug gegen seine Ex-Kollegen (rechts Claude-Curdin Paschoud).
Foto: keystone-sda.ch

2023: Künzles K.o.-Schlag nach 59:58

Im sechsten Viertelfinal-Spiel steht der SCB daheim mit dem Rücken zur Wand. Doch Romain Loeffel gelingt in der Endphase der 3:3-Ausgleich. Zwei Sekunden vor Ende bezwingt Biel-Stürmer Mike Künzle aber Goalie Philip Wüthrich. Das Aus für das Team von Toni Söderholm. Die Seeländer werden erst in der Finalissima in Genf gestoppt.

Biel-Stürmer Mike Künzle bezwingt SCB-Keeper Philip Wüthrich zwei Sekunden vor Schluss.
Foto: keystone-sda.ch

2022: Von Ambri auf der Ziellinie abgefangen

Innert zehn Tagen hat Ambri zehn Punkte Rückstand auf den SCB aufgeholt und sich in der letzten Runde in die Pre-Playoffs geschoben. Während Bern daheim 1:4 unterliegt, lassen die Tessiner gegen die SCRJ Lakers (6:2) nichts anbrennen. «Wir sind am Boden, ganz zuunterst», sagte Sportchef Andrew Ebbett. Sportdirektor Raeto Raffainer sagt: «Die ganze Saison war ein Geknorze.» Und CEO Marc Lüthi gibt zu: «Tonnenweise Fehler sind passiert – bei mir angefangen.» Der jetzige Rappi-Trainer Johan Lundskog übersteht das Debakel, wird dann aber in der folgenden Saison gefeuert.

Der jetzige Rappi-Coach Johan Lundskog verpasste mit dem SCB die Playoffs – und wurde in der folgenden Saison auf einem Playoff-Platz gefeuert.
Foto: keystone-sda.ch

2021: Bachofner löscht die Lichter in der leeren Arena

Wegen der Corona-Restriktionen, die den SCB besonders hart treffen, sind nur 50 Fans in der riesigen Postfinance-Arena präsent, als Zugs Stürmer Jérôme Bachofner mit dem einzigen Treffer der Partie die Lichter löscht. Es ist nur einer von 15 Schüssen, der aufs Tor des Teams von Mario Kogler kommt. Auf der anderen Seite pariert Leonardo Genoni alle 31 und eliminiert die Berner, wie drei Jahre später, mit einem Shutout. In den fünf Spielen davor war jeweils das Heimteam erfolgreich gewesen. Der EVZ holt sich darauf seinen ersten Titel seit 23 Jahren.

Jérôme Bachofner (links) feiert mit Zug-Sturmkollege Sven Senteler den einzigen Treffer der Partie.
Foto: keystone-sda.ch

2020: Die Playoffs verpasst, die nicht stattfanden

Vor der letzten Runde braucht der SCB Schützenhilfe von Ambri gegen Lugano, um noch eine Chance zu haben, in die Playoffs zu kommen. Und der Ex-Klub von Trainer Hans Kossmann («Wenn wir die Playoffs noch erreichen, singe ich vielleicht in der Kabine La Montanara.») gewinnt tatsächlich 4:1. Das hilft aber nichts, weil die Berner in Lausanne 2:3 verlieren. So verpasst der SCB die Playoffs. Diese fallen darauf aber Corona zum Opfer.

SCB-Goalie Tomi Karhunen ist geschlagen, während die Lausanner um Torschütze Josh Jooris ihren Treffer zum 3:2 feiern.
Foto: Getty Images

2019: Genoni verabschiedet sich mit dem Pokal

Die Mannschaft von Kari Jalonen holt sich im Final gegen Zug den Titel. Der Treffer von Eric Blum sorgt für die Differenz. Danach hält Leonardo Genoni den Laden in seinem letzten Spiel für die Berner dicht und verabschiedet sich mit dem Pokal nach Zug. Es ist der dritte Titel des SCB innert vier Jahren. Und der vorderhand letzte Sieg in einer Playoff-Serie. 

Grenzenloser Jubel: Die Berner Tristan Scherwey (unten), Thomas Rüfenacht, Justin Krueger, Eric Blum, Mark Arcobello und Jan Mursak (v.l.) feiern den Titel mit Goalie Leonardo Genoni (links).
Foto: freshfocus

2018: Suter entthront den Doppelmeister

Der jetzige NHL-Stürmer Pius Suter (St. Louis Blues) ist es, der den SCB vom Thron stürzt. Er schiesst die ZSC Lions in der dritten Minute der Verlängerung zum 3:2-Sieg im sechsten Halbfinal-Spiel. Die Sperre von ZSC-Verteidiger Kevin Klein (Check gegen den Kopf von Luca Hischier) nach einem Rekurs der Berner sorgt dabei für atmosphärische Störung zwischen den Bossen Marc Lüthi und Peter Zahner. Die Zürcher besiegen danach Lugano im Final.

SCB-Torhüter Leonardo Genoni kann den Schuss von ZSC-Stürmer Pius Suter in der Overtime nicht stoppen.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus

2017: SCB macht in Zug kurzen Prozess

Im sechsten Finalspiel in Zug lässt der SCB nichts mehr anbrennen. Bereits kurz nach der ersten Pause führt der Qualisieger dank Toren von Thomas Ruefenacht, Ryan Lasch, Simon Moser und Ramon Untersander 4:0. Am Schluss steht es für die Mannschaft von Kari Jalonen 5:1. Der SCB hat als erstes Team seit Kloten 1996 den Titel verteidigt.

Leichtes Spiel. Der SCB (im Bild: Ryan Lasch, Thomas Ruefenacht und Mark Arcobello) wird mit einem 5:1 in Zug Meister.
Foto: Benjamin Soland|Blicksport

2016: Roy krönt eine Wahnsinns-Saison

Der SCB schreibt ein Märchen. Erst kurz vor Quali-Ende sichern die Berner als achter Klub einen Playoff-Platz. Doch in den Playoffs gibts dann kein Halten mehr: Erst wird Qualisieger ZSC Lions weggefegt, dann müssen auch Davos und Lugano dran glauben. Im Final macht der SCB im Tessin den Sack zu, als Derek Roy im fünften Spiel zehn Minuten vor Schluss in Unterzahl das 3:2 erzielt. An der Bande steht Lars Leuenberger, der Guy Boucher ersetzte. Dafür hatte sich Bruder Sven Leuenberger mit seinem Abgang als Sportchef geopfert.

Mit seinem Shorthander sicherte Derek Roy dem SCB den Titel in Lugano.
Foto: Keystone


Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
SC Bern
SC Bern
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Bern
        SC Bern
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers