Ambri-Piotta setzt in Zukunft auf Nathan Borradori, der in der Playout-Finalserie im März gegen Ajoie zu überzeugen vermochte.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Ambri-Piotta bindet Eigengewächs Nathan Borradori (19) langfristig. Die Leventiner haben den Vertrag des Stürmers bis 2030 verlängert, zudem besitzt der Klub die Option, eine weitere Saison dranzuhängen.

Borradori bestritt in der kürzlich zu Ende gegangenen National-League-Saison seine ersten elf Partien in der höchsten Schweizer Spielklasse. In der (letztlich bedeutungslosen) Playout-Finalserie im März gegen Ajoie sind ihm dabei die ersten zwei Tore geglückt.

In der Saison 2023/24 nahm Borradori mit der Schweiz an der U18-WM und 2025/26 an der U20-WM teil.

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