Was für ein Abend für Mats Alge, den jungen Stürmer der SCRJ Lakers. Erstmals trifft er in der National League. Und sagt sich offensichtlich: «Das war cool, das mache ich gleich nochmal.» Der 21-Jährige schnürt innert 31 Sekunden den Doppelpack!

Mats Alge (l.) freut sich mit seinem Teamkollegen über seine ersten Tore in der National League. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Auf den Tag genau vor zwei Jahren hat Mats Alge (21) in der National League debütiert. Seither kam das Eigengewächs 39 Mal für die SCRJ Lakers zum Einsatz, doch auf einen Treffer muss der ehemalige U20-Nati-Spieler bis zu seinem 40. Spiel an diesem Freitag warten. An diesem schlägt seine grosse Stunde.

Beim Auswärtsspiel bei Servette gelingt ihm zunächst der Ausgleich zum 1:1. Und weil es so schön war, macht er es 31 Sekunden später gleich nochmals und trifft auf fast identische Weise zum 2:1. Was für ein Abend für den Rappi-Stürmer, dessen Heimat letzte Saison mit einer B-Lizenz oft der EHC Winterthur in der Swiss League war! Nach seinem zweiten Streich strahlt er wie ein Maikäfer.

Und doch endet der Abend für Alge ohne Happy End. Im letzten Drittel erwacht Servette in seinem ersten Heimspiel in dieser Saison. Die Genfer drehen zwischen der 47. und der 52. Minute einen 1:3-Rückstand zu einer 4:3-Führung – am Ende gewinnt Servette mit 5:3. Aber den Namen Mats Alge muss man sich trotzdem merken.

