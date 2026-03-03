DE
Ersatz ist schon gefunden
Saisonende für HCD-Goalie Hollenstein

Für HCD-Goalie Luca Hollenstein ist die Saison zu Ende. Dafür kommt der Finne Roope Taponen ins Bünderland.
HCD-Keeper Luca Hollenstein erlitt im rechten Knie einen Riss des Innenbands.
Der HC Davos muss für den Rest der Saison auf Torhüter Luca Hollenstein verzichten. Wie der Klub mitteilt, erlitt der Goalie beim Spiel gegen den EHC Kloten am vergangenen Samstag einen Riss des Innenbands im rechten Knie. In den kommenden Tagen steht für den bald 26-Jährigen, der in dieser Spielzeit zu 20 Einsätzen gekommen ist, eine Operation an.

Die Bündner, die schon länger als Qualifikationssieger feststehen, reagierten umgehend auf den verletzungsbedingten Ausfall und verpflichteten den finnischen Keeper Roope Taponen bis zum Ende der laufenden Saison. Der 24-Jährige spielte von 2021 bis 2025 bei IFK Helsinki und stand unter anderem am Spengler Cup 2022 im Einsatz. In der aktuellen Spielzeit war Taponen bei Ilves Tampere engagiert und absolvierte zudem Partien in der zweithöchsten finnischen Liga.

