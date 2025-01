Klotens Harrison Schreiber (links) trifft Julien Sprunger mit dem Stock mitten im Gesicht.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Zu Beginn der Saison hatte Klotens Harrison Schreiber (23) hartes Brot zu essen. Der Deutsch-Amerikaner mit Schweizer Lizenz war oft überzählig. Doch seit die Temperaturen im Land tiefer sind, läuft der Stürmer heiss und gehört zu den auffälligsten «Schweizern» im Team. Entsprechend ist Schreiber mit viel Selbstvertrauen ausgestattet. Das ist auch in dieser Szene in der 38. Minute gegen Fribourg zu sehen.



Mit einem Trick will er die Fribourger düpieren, den Stock in Richtung Puck rüberziehen und ihnen davonlaufen. Blöd nur, dass er dabei seinen Gegenspieler Julien Sprunger mit dem Stock mitten im Gesicht trifft. Sprunger muss zur Pflege auf die Bank – und Schreiber wandert für vier Minuten auf die Strafbank.

Nach kurzer Pflege ist dann Sprunger auf dem Eis zurück und trifft bei der von ihm herausgeholten schmerzvollen Strafe zum 2:0. Die Klotener erholen sich davon nicht mehr, verlieren diese wichtige Partie am Strich letztlich mit 0:3, werden von Gottéron auch in der Tabelle überholt und auf Rang 7 zurückgespült.

