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National League
National League: Disziplinarstrafe für Graf nach Schwalbe
Er lässt sich fallen
Überreaktion von Lakers-Spieler Graf hat Konsequenzen
Marlon Graf von den Rapperswil-Jona Lakers wird für seine übertriebene Reaktion im Spiel gegen Fribourg-Gottéron bestraft.
Publiziert: 05.04.2026 um 14:37 Uhr
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