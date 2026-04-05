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Er lässt sich fallen
Überreaktion von Lakers-Spieler Graf hat Konsequenzen

Marlon Graf von den Rapperswil-Jona Lakers wird für seine übertriebene Reaktion im Spiel gegen Fribourg-Gottéron bestraft.
Publiziert: 05.04.2026 um 14:37 Uhr
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