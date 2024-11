Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es ist ein Tor wie ein Gemälde, das Luca Fazzini am Freitagabend in der Partie gegen Ajoie erzielt. Als er den Puck von Daniel Carr zugespielt erhält, hat er ein Problem – er sieht sich zwei gegnerischen Verteidigern gegenüber, die ihn im Visier haben. Doch Fazzini präsentiert mit einem Kunststück die Lösung.

Er täuscht an, dass er sich den Puck durch die Beine spielt und durch die Mitte an ihnen vorbei will. Die Ajoie-Verteidiger Valentin Pilet und Thomas Thiry fallen darauf herein, versuchen, ihm den Weg abzuschneiden. Doch Fazzini schiebt sich den Puck dann blitzschnell nach rechts, läuft an Gegenspieler Pilet vorbei und bezwingt auch Ajoie-Goalie Benjamin Conz eiskalt. Wow! Auch die Ajoie-Hintermannschaft schaut Fazzini-ert zu – auch wenn das nicht wirklich zu ihrem Jobbeschrieb gehört.

Es ist das Tor zur 2:0-Führung. Später führt Lugano gar noch 3:0, verspielt den Vorsprung aber tatsächlich noch. Und es kommt noch dicker: In der Verlängerung holt sich das Heimteam gar noch den Sieg. So faszinierend kann Eishockey sein.