Die SCRJ Lakers holen auf die kommende Saison ein Talent des EV Zug. Per sofort kehrt Stürmer Kevin Lindemann mittels B-Lizenz zu Rappi zurück.

Die SCRJ Lakers setzen auf die Jugend: Flavio Sauser (18) stösst auf die kommende Saison hin zu den Lakers. Der talentierte Verteidiger aus der Zentralschweiz unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Sauser durchlief beim EV Zug alle Juniorenstufen und spielte bereits als 16-Jähriger in der U20. In der laufenden Saison hat Sauser auch sein Debüt in der National League gegeben, weist mittlerweile drei Einsätze auf Profi-Stufe auf. Hauptsächlich lief Sauser aber in der U21-Elit-Kategorie auf und ist mit 28 Skorerpunkten (6 Tore, 22 Assists) der produktivste Verteidiger der Liga.

«Flavio ist ein sehr guter Läufer, hat einen guten Schuss und bringt viel Offensivqualität mit», freut sich Lakers-Sportchef Claudio Cadonau auf den Neuzugang. «Er ist ehrgeizig und setzt sich hohe Ziele – für uns ist er eine Investition in die Zukunft.»

Neben dem Neuzugang auf die neue Saison geben die Lakers auch die Rückkehr auf Zeit von Kevin Lindemann (23) bekannt. Der Stürmer des HC Thurgau stand schon im November fünfmal im Lakers-Dress auf dem Eis und kehrt nach dem Playoff-Out seines Teams mittels B-Lizenz an den Obersee zurück.

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