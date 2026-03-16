DE
FR
Abonnieren

Ein Stürmer kommt per sofort
Lakers verpflichten EVZ-Verteidigertalent auf nächste Saison

Die SCRJ Lakers holen auf die kommende Saison ein Talent des EV Zug. Per sofort kehrt Stürmer Kevin Lindemann mittels B-Lizenz zu Rappi zurück.
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
1/2
Verteidigertalent Flavio Sauser wechselt auf nächste Saison von Zug zu Rappi.
Foto: Mike Wiss/freshfocus

Die SCRJ Lakers setzen auf die Jugend: Flavio Sauser (18) stösst auf die kommende Saison hin zu den Lakers. Der talentierte Verteidiger aus der Zentralschweiz unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Sauser durchlief beim EV Zug alle Juniorenstufen und spielte bereits als 16-Jähriger in der U20. In der laufenden Saison hat Sauser auch sein Debüt in der National League gegeben, weist mittlerweile drei Einsätze auf Profi-Stufe auf. Hauptsächlich lief Sauser aber in der U21-Elit-Kategorie auf und ist mit 28 Skorerpunkten (6 Tore, 22 Assists) der produktivste Verteidiger der Liga.

«Flavio ist ein sehr guter Läufer, hat einen guten Schuss und bringt viel Offensivqualität mit», freut sich Lakers-Sportchef Claudio Cadonau auf den Neuzugang. «Er ist ehrgeizig und setzt sich hohe Ziele – für uns ist er eine Investition in die Zukunft.»

Neben dem Neuzugang auf die neue Saison geben die Lakers auch die Rückkehr auf Zeit von Kevin Lindemann (23) bekannt. Der Stürmer des HC Thurgau stand schon im November fünfmal im Lakers-Dress auf dem Eis und kehrt nach dem Playoff-Out seines Teams mittels B-Lizenz an den Obersee zurück.

Noch näher dran an den SCRJ Lakers

Füge jetzt die SC Rapperswil-Jona Lakers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den National-League-Klubs
Alle Storys zu den SCRJ Lakers
Nichts verpassen
Alle Storys zu den SCRJ Lakers
Alle Storys zur National League
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
EV Zug
EV Zug
National League
National League
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        EV Zug
        EV Zug
        National League
        National League
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers