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Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
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Für Fussball- und Hockey-Fans:Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Ein Jahr gratis TV-Abo
Folge deinem Hockey-Team und gewinne tolle Preise

Zum Playoff-Start gibts einen besonderen Preis für Eishockey-Fans. Follower haben die Chance auf MySports- oder Blick+-Abos. Profitiere jetz doppelt!
Publiziert: 11:57 Uhr
|
Aktualisiert: 11:59 Uhr
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Für wen schlägt dein Hockey-Herz? Quali-Sieger Davos oder ...
Foto: keystone-sda.ch

Playoff-Zeit im Schweizer Eishockey – für viele Fans die schönste Zeit des Jahres. Blick versüsst dir diese Zeit nun noch mehr.

Wir verlosen unter allen Followern der National-League-Klubs drei MySports-Jahresabos. So verpasst du kein Playoff-Duell und kannst die kommende Saison komplett im TV verfolgen. Ganz egal, für welchen Klub dein Herz schlägt. 

Auch die Chance auf zahlreiche Hintergründe bietet sich den Followern. Denn dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

So machst du mit

Was musst du tun? Klicke hier auf den Link, wähle dein Lieblingsteam der National League aus der Liste und klicke aufs Plussymbol. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

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Die Follow-My-Team-Welt bei Blick wird grösser. Neu kannst du auch deinen Lieblings-Eishockeyklubs followen.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 5. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits einem National-League-Team folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Das bietet dir die «Follow my Team»-Funktion

Als Follower erlebst du Eishockey bei Blick neu. Du erhältst personalisierte Inhalte und bleibst dank automatisierten Pushes immer auf dem Laufenden. Die grosse Eishockey-Neuerung: Mit den Live-Aktivitäten siehst du immer direkt auf dem Handy-Screen, wenn ein Puck im Tor zappelt. Einmalig!

Darüber hinaus gibt es rund um die Matches nebst den Livetickern auch Stimmen zum Spiel, Experteneinschätzung, Highlights-Videos – und natürlich auch knackige Analysen. Zwischen den Spielen erhältst du immer die wichtigsten News, kannst du bei Votings und Umfragen deine Meinung abgeben, dein Wissen bei Quizzes beweisen und hast bei diversen Wettbewerben die Chance auf tolle Preise. 

Die Möglichkeit, deinen Klubs zu folgen, gibt es auch im Fussball für die Super League, die Challenge League und für internationalen Top-Ligen – und ausserdem bei den Nationalteams.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team

  • Direkter Zugriff auf deine Team-Seite 

  • Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

  • Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App) 

  • Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App) 

  • Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

  • Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)

  • Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite

  • Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

  • Direkter Zugriff auf deine Team-Seite 

  • Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

  • Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App) 

  • Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App) 

  • Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

  • Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)

  • Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite

  • Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

Das beste Erlebnis hast du in der App

Das Maximum holst du dabei auf der App raus. Auf der Sport-Seite, die du standardmässig als Startseite festlegen kannst, werden dir stets die nächsten Partien deiner Teams angezeigt. Ausserdem erhältst du personalisiert die letzten News deiner drei Lieblingsklubs angezeigt. In deiner Team-Übersicht kannst du zudem die Reihenfolge der von dir gefolgten Klubs anpassen.

In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
ZSC Lions
EHC Kloten
EHC Kloten
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EV Zug
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HC Lugano
HC Lugano
National League
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        Genève-Servette HC
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        SC Bern
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        SCL Tigers
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        Lausanne HC
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        ZSC Lions
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        EHC Kloten
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        SC Rapperswil-Jona Lakers
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        HC Ambri-Piotta
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        HC Davos
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        HC Fribourg-Gottéron
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        EV Zug
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        HC Lugano
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