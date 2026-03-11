DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
Eishockey: Eindrücke der Topskorer-Ehrung
Ehrung in Bern
NL-Topskorer sammelten üer 300'000 Franken für Nachwuchs
In der Berner Festhalle werden die besten Torschützen der Liga geehrt. PostFinance unterstützt den Nachwuchs mit 318'600 CHF.
Publiziert: 17:02 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen