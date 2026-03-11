DE
Ehrung in Bern
NL-Topskorer sammelten üer 300'000 Franken für Nachwuchs

In der Berner Festhalle werden die besten Torschützen der Liga geehrt. PostFinance unterstützt den Nachwuchs mit 318'600 CHF.
Publiziert: 17:02 Uhr
