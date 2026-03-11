Einen Tag vor dem Play-In-Hinspiel gegen Biel trainierten am Mittwoch vier Spieler beim SCB mit, die zuletzt gefehlt hatten. Dafür musste einer passen, der zuletzt noch dabei war.

Stürmer Joël Vermin nach Knie-Check verletzt, fehlt am Donnerstag in Biel

Berns Trainer Heinz Ehlers beginnt kurz vor den Play-Ins gegen Biel neue Sitten: Der Däne, der sehr gut Deutsch spricht, gibt nun auf Englisch Auskunft. Um Missverständnisse zu vermeiden, wie er sagt, weil er sich in der Sprache Shakespeares sattelfester fühlt.

Bezüglich der Personalsituation bestätigt er, was im Training schon ersichtlich war: Die zuletzt verletzten Stürmer Fabian Ritzmann und Alain Graf sowie Verteidiger Anton Lindholm sind wieder einsatzfähig. Und auch Publikumsliebling Tristan Scherwey, der in den letzten bedeutungslosen Spielen gegen Ambri und Fribourg krank fehlte, ist auch wieder auf dem Damm.

Weiterhin out ist hingegen Joël Vermin, der sich in Ambri bei einem Knie-Check von Miles Müller verletzte. Er fehlt am Donnerstag in Biel. Details über die Verletzung des Stürmers mag Ehlers auch auf Englisch keine preisgeben, das macht er unmissverständlich klar. Ist es das Knie oder der Oberschenkel? «Er ist out. Es war ein sehr schmutziger Check.» Müller wurde dafür mit zwei Spielsperren belegt. Nicht lange genug, wie der SCB-Coach findet.

Und der Kanadier Mike Sgarbossa, der im Training ebenfalls fehlte? «Er hat eine leichte Verletzung», sagt Ehlers. Fehlt auch er in Biel? «Vielleicht. Vielleicht nicht.» Den Stürmer plagen offenbar Knöchelprobleme, wie er einer Autogrammsammlerin verrät. Er hofft, spielen zu können.

Den Play-In-Modus, der den Teams auf den Rängen 7 und 8 zwei Chancen gibt, findet Ehlers sehr smart, auch wenn er für den SCB bedeutet, dass er nicht nur Biel, sondern danach auch noch den Verlierer des Duells SCRJ Lakers gegen Zug bezwingen muss, um die Playoffs noch zu erreichen.

