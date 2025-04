«Durchgefeiert wie noch nie» ZSC-Meisterhelden feiern mit Fans das Double

Volle Halle und Partystimmung in Altstetten. Tausende Fans der ZSC Lions feiern am Samstag mit der Mannschaft in der Swiss Life Arena den errungenen 11. Meistertitel und den CHL-Titel.

