Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
9. Spielminute in Davos. Lugano-Stürmer Giovanni Morini will sich entlang der Bande gegen den Davoser Verteidiger David Barandun durchmogeln. Der Versuch scheitert, Barandun erwischt den 30-jährigen Italiener mit CH-Lizenz mit einem wuchtigen Check. Morini wird ausgehebelt und schlägt ein Rad in die HCD-Spielerbank. Verletzt wird dabei keiner. Morini klettert über die Bande zurück aufs Eis und spielt weiter.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
6
17
18
2
Genève-Servette HC
6
-5
13
3
Lausanne HC
6
17
12
4
ZSC Lions
6
9
12
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
7
12
6
EV Zug
6
-1
11
7
HC Fribourg-Gottéron
6
4
10
8
SCL Tigers
6
-5
8
9
EHC Kloten
6
-4
6
10
SC Bern
5
-5
5
11
HC Lugano
6
-7
5
12
EHC Biel
5
-6
4
13
HC Ambri-Piotta
6
-9
4
14
HC Ajoie
6
-12
3
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs