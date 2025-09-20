So läuft das manchmal im Eishockey: Nach einem Check in Bandennähe landet Lugano-Spieler Giovanni Morini auf der Davoser Spielerbank.

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

9. Spielminute in Davos. Lugano-Stürmer Giovanni Morini will sich entlang der Bande gegen den Davoser Verteidiger David Barandun durchmogeln. Der Versuch scheitert, Barandun erwischt den 30-jährigen Italiener mit CH-Lizenz mit einem wuchtigen Check. Morini wird ausgehebelt und schlägt ein Rad in die HCD-Spielerbank. Verletzt wird dabei keiner. Morini klettert über die Bande zurück aufs Eis und spielt weiter.