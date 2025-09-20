DE
Barandun schickt Luganos Morini über die Bande
0:32
Hart aber Fair:Barandun schickt Luganos Morini über die Bande

Dumm gelaufen
Morini fliegt in die HCD-Spielerbank

So läuft das manchmal im Eishockey: Nach einem Check in Bandennähe landet Lugano-Spieler Giovanni Morini auf der Davoser Spielerbank.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

9. Spielminute in Davos. Lugano-Stürmer Giovanni Morini will sich entlang der Bande gegen den Davoser Verteidiger David Barandun durchmogeln. Der Versuch scheitert, Barandun erwischt den 30-jährigen Italiener mit CH-Lizenz mit einem wuchtigen Check. Morini wird ausgehebelt und schlägt ein Rad in die HCD-Spielerbank. Verletzt wird dabei keiner. Morini klettert über die Bande zurück aufs Eis und spielt weiter. 

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
6
17
18
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
6
-5
13
3
Lausanne HC
Lausanne HC
6
17
12
4
ZSC Lions
ZSC Lions
6
9
12
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
7
12
6
EV Zug
EV Zug
6
-1
11
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
6
4
10
8
SCL Tigers
SCL Tigers
6
-5
8
9
EHC Kloten
EHC Kloten
6
-4
6
10
SC Bern
SC Bern
5
-5
5
11
HC Lugano
HC Lugano
6
-7
5
12
EHC Biel
EHC Biel
5
-6
4
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
6
-9
4
14
HC Ajoie
HC Ajoie
6
-12
3
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
