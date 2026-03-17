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Dreijahresvertrag
Ajoie verpflichtet Verteidiger aus Biel

Gaël Christe unterschreibt bei Ajoie bis 2028/29. Der Verteidiger hat bei den Jurassiern auf Leihbasis bereits 43 Partien absolviert.
Publiziert: 11:29 Uhr
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Gaël Christe unterschreibt Dreijahresvertrag bei Ajoie.
Foto: keystone-sda.ch
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der HC Ajoie verpflichtet Gaël Christe (21) für drei Jahre. Der Verteidiger steht aktuell noch beim EHC Biel unter Vertrag, hat aber den Grossteil der laufenden Saison auf Leihbasis bei den Jurassiern verbracht. Jetzt hat der ehemalige Biel-Junior bei Ajoie bis 2028/29 unterschrieben.

Christe hat für die Jurassier während dieser Saison bereits 43 Partien absolviert und dabei drei Skorerpunkte erzielt.

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