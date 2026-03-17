Der HC Ajoie verpflichtet Gaël Christe (21) für drei Jahre. Der Verteidiger steht aktuell noch beim EHC Biel unter Vertrag, hat aber den Grossteil der laufenden Saison auf Leihbasis bei den Jurassiern verbracht. Jetzt hat der ehemalige Biel-Junior bei Ajoie bis 2028/29 unterschrieben.
Christe hat für die Jurassier während dieser Saison bereits 43 Partien absolviert und dabei drei Skorerpunkte erzielt.
Füge jetzt den HC Ajoie deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!