Dominik Kahun ist diese Woche in Lausanne angekommen.

Wenige Minuten nach seinem ersten richtigen Training mit Lausanne ist Dominik Kahun (29) gesprächig und trägt ein Lächeln im Gesicht. «Ich habe gerade meine neuen Teamkollegen kennengelernt», erzählt er. Mit David Sklenicka (28) konnte ich mich sogar auf Tschechisch unterhalten. Ich habe das Gefühl, dass es eine gute Gruppe von Kumpels ist», sagt der deutsche Nationalspieler, der in Tschechien zur Welt kam.

Die letzten Tage waren sehr emotional für ihn. «Um ehrlich zu sein, hatte ich noch nie eine solche Situation erlebt. Es war sehr stressig für mich, weil ich nicht wirklich wusste, was passieren würde.»

Beim SC Bern hatte Kahun einen Vertrag bis 2027, stand aber auf dem Abstellgleis. «Ich war gleich im ersten Spiel der Saison überzählig. Ich muss zugeben, dass ich an diesem Abend besonders überrascht war», erinnert er sich.

Auf diese erste Enttäuschung folgten weitere. «Ich verletzte mich bald und nach meiner Rückkehr fand ich mich erneut einige Male auf der Tribüne wieder. Wenn du es gewohnt bist, viel Verantwortung zu tragen, ist das nicht einfach zu verkraften.» Doch der ehemalige NHL-Stürmer wollte sich nicht entmutigen lassen. «Ich wollte meinen Platz finden und mit Bern Erfolg haben», sagt er. «Sonst hätte ich nicht bis 2027 unterschrieben.»

«Mir war klar, dass meine Zukunft verbaut war»

Erst die Ankunft von Ex-Kloten-Goalgetter Miro Aaltonen (31) letzte Woche knickte seine Illusionen. «Bis zu diesem Moment wusste ich, dass es für mich schwierig, aber nicht unmöglich sein würde», erläutert er. «Aber in diesem Moment habe ich um eine Lösung gebeten. In gewisser Weise ist es keine Entscheidung, die du mit Freude triffst, aber mir war auch klar, dass meine kurz- und sogar mittelfristige Zukunft verbaut war.»

Novum in der National League: Kahun-Penalty wird im Videoraum der Stecker gezogen

Erst am Montagabend, dem Tag der Transfer-Deadline, ergab sich die Möglichkeit, nach Lausanne zu wechseln. Nach Blick-Informationen wollten ihn mehrere andere Vereine verpflichten, waren aber nicht bereit, ihm einen neuen Vertrag bis 2027 zu geben. «Irgendwohin zu gehen und im Sommer nach Bern zurückzukehren, schien mir keine gute Lösung zu sein. Für mich war klar: Entweder bleibe ich in Bern und kämpfe um einen Platz oder wir diskutieren und einigen uns darauf, dass ich gehe.»

Kahun betont, dass er einen sehr guten Kontakt zu den Teamkollegen in Bern gehabt habe. «Es ist nicht einfach, sich von ihnen verabschieden zu müssen, nachdem ich über drei Jahre mit ihnen gespielt habe. Aber in meinem Alter willst du spielen und ich bin froh, dass ich die Chance bekommen habe, zu Lausanne zu wechseln. Ich muss mich gut fühlen, um mein bestes Hockey zu spielen – das war in Bern nicht mehr möglich.»

