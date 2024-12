1/10 Brendan Lemieux ist im Anflug nach Davos. Foto: keystone-sda.ch

Der HC Davos schlägt auf dem Transfermarkt nochmals zu. Der Rekordmeister hat von den Carolina Hurricanes den kanadisch-amerikanischen Stürmer Brendan Lemieux (28) verpflichtet. Die Hurricanes vermelden den Transfer bereits als fix, die Bestätigung des HCD steht noch aus. Die Verpflichtung soll den Bündnern mehr Breite geben, zudem steht ja bald auch der Spengler Cup an. Lemieux hat in der NHL für Winnipeg, die New York Rangers, Los Angeles, Philadelphia und Carolina 315 NHL-Spiele bestritten, kam in dieser Saison aber nur noch in der AHL bei den Chicago Wolves zum Zug. Er ist der Sohn des früheren NHL-Stars und kurzzeitigen Zug-Spielers Claude Lemieux (59) – mit NHL-Legende Mario Lemieux hat er aber nichts zu tun.

Ajoie

Das läuft: Verteidiger Jannik Fischer (34) hat seinen Vertrag bis 2026 und Captain Kevin Fey (33) seinen bis 2027 verlängert. Dagegen wechsel Verteidiger Joel Scheidegger (29) auf die nächste Saison zu La Chaux-de-Fonds. Center Oula Palve (32) wurde vorerst bis am 8. Dezember an Servette ausgeliehen. Dem Tabellenletzten gelang mit der Verpflichtung von Pierre-Edouard Bellemare (39), dem erfahrenen französischen Nationalspieler mit 700 NHL-Matches in den Beinen, ein grosser Wurf. Der Stürmer war zuletzt vertragslos, nachdem er letzte Saison noch für die Seattle Kraken gespielt hat. Seine früheren Stationen waren Philadephia, Las Vegas, Colorado und Tampa.

Ambri

Das läuft: Ambri gehört zu den Klubs, die sich für Verteidiger-Legende Raphael Diaz (38), der keinen Vertrag mehr bei Fribourg bekommt, interessieren, wie dessen Agent Gaëtan Voisard watson.ch sagte. Die Leventiner haben ihren Goalie-Wunschkandidaten verpflichtet, auf die nächste Saison kommt von Bern Philip Wüthrich (27), der in der Bundeshaupstadt im Schatten des Schweden Adam Reideborn steht. Wüthrich unterschrieb für zwei Jahre. Gleichzeitig hat Gilles Senn (28) vorzeitig bis 2028 verlängert, womit auch klar ist, dass die Zeit des ausländischen Goalies Janne Juvonen (Fi, 30) bei Ambri nach dieser Spielzeit endet.

Bern

Das läuft: Der SCB holt auf nächste Saison den finnischen Center Miro Aaltonen (31) von Kloten, den Sportchef Patrik Bärtschi vor zwei Jahren schon zu den Zürcher Unterländern gebracht hatte. Der Stürmer hat bis 2027 unterschrieben und ersetzt Topskorer Austin Czarnik , der zu Lausanne wechseln wird, watson.ch als erstes Medium berichtet hatte. Zudem musste der SCB bereits die Abgänge von Abwehrchef Patrik Nemeth (zu Fribourg), Ersatz-Goalie Philip Wüthrich (Ambri), Yannick Sablatnig (Biel) und Thierry Bader (ZSC) im Hinblick auf nächste verkraften. Ihren Vertrag in Bern um ein Jahr verlängert haben Stürmer Waltteri Merelä (Fi), Goalie Adam Reideborn (Sd) und Verteidiger Simon Kindschi . Zudem stösst ab nächster Saison Mats Alge (21) zum Tapola-Team. Der ehemalige U20-Nati-Stürmer der SCRJ Lakers unterschrieb für zwei Jahre.

Biel

Das läuft: Die Seeländer haben von Lada Togliatti den New Yorker Anthony Greco (31) verpflichtet. Beim KHL-Klub skorte er in 19 Spielen 1 Tor und 3 Assists. Davor war der flinke Flügel mit je einem NHL-Spiel bei den Florida Panthers und den New York Rangers in Schweden bei Linköping und Frölunda tätig gewesen. Vom SCB wechselt auf nächste Saison hin Yannick Sablatnig (25) nach Biel, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Der Stürmer hatte sich innert drei Jahren vom Ikea-Mitarbeiter und MyHockey-League-Spieler zum Nati-Kandidaten gemausert. Yannick Stampfli (24), der sowohl als Verteidiger und Stürmer eingesetzt werden kann, hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert.

Davos

Fribourg

Das läuft: Die Zeit von Verteidiger Raphael Diaz (38) bei Gottéron geht nach dieser Saison zu Ende. «Wir sind nicht unzufrieden mit seinen Leistungen, aber wir müssen die Mannschaft verjüngen, und das beinhaltet auch strategische Entscheidungen», sagte Sportchef Gerd Zenhäusern gegenüber «La Liberté». Diaz will weiterspielen. Unklar ist die Zukunft von Captain Julien Sprunger (38). «Im Moment steht es 50:50», wird er von der Lokalzeitung zitiert. «Körperlich fühle ich mich gut. Natürlich bin ich nicht mehr der Sprunger von vor 15 Jahren, aber ich habe immer noch eine wichtige Rolle im Team.» Derweil wird der talentierte Stürmer Attilio Biasca (21), der zuletzt am Karjala-Cup erneut zu Nati-Einsätzen kam, zu den Drachen stossen. Er hat einen Vertrag bis 2028 an der Saane unterschrieben. Ebenfalls von Zug kommt der talentierte Offensiv-Verteidiger Ludvig Johnson (18, Vertrag bis 2026). Und Gottéron schnappt sich, wie von Blick angekündigt, für nächste Saison SCB-Abwehrchef Patrik Nemeth (32, Sd), der für zwei Jahre unterschrieben hat. Von Rögle soll Verteidiger Michael Kapla (30, USA) kommen. Zudem interessiert sich Gottéron nach Blick-Informationen für Luganos Stürmer Cole Cormier (22) und Winterthur-Talent Lucas Hedlund (18), an dem aber auch die SCL Tigers dran sind.

Kloten

Die Flieger hätten ihren finnischen Topskorer gerne behalten. Doch Miro Aaltonen hat einen Zweijahresvertrag beim SC Bern unterschrieben. Kloten hat Davide Fadani (23, Ambri/Bellinzona) und Ewan Huet (19) für die nächsten zwei Saisons verpflichtet. Sie werden zusammen mit der momentanen Nummer 1 Ludovic Waeber (Vertrag bis 2026) das Goalie-Trio bilden. Der U20-Nati-Keeper und Sohn von Stanley-Cup-Sieger Cristobal Huet absolviert derzeit seine zweite Saison bei den Regina Pats in Kanada. Um den beiden gute Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, werden sie mit einer B-Lizenz bei Thurgau ausgestattet. Der Vertrag mit Ersatzkeeper Sandro Zurkirchen (34) wird derweil nicht verlängert. Zwei routinierte Verteidiger bleiben in der Flughafenstadt. Die Verträge von Captain Steve Kellenberger (37) und Leandro Profico (34) wurden um ein Jahr bis 2026 verlängert.

Lausanne

Das läuft: Nach zwei Saisons bei den ZSC Lions wird Yannick Zehnder weiterziehen. Die Vertragsunterschrift des 26-Jährigen bei Lausanne steht offenbar kurz bevor. SCB-Topskorer Austin Czarnik (31) wird zu den Waadtländern wechseln, was watson.ch als erstes Medium berichtet hatte. Der Vertrag mit Ronalds Kenins (33), der noch bis 2026 gültig war, wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der lettische Nationalstürmer mit Schweizer Lizenz wechselt mit einem vorerst bis zum 22. Dezember datierten Tryout-Vertrag zum SC Bern. Der französische Nationalstürmer mit Schweizer Lizenz, Tim Bozon (30), verlässt nach Blick-Informationen Lausanne Ende Saison und kehrt zum zweiten Mal zu seinem Ausbildungsklub Servette zurück.

Lugano

Das läuft: Die Arbeitspapiere mit Verteidiger Santeri Alatalo (34) und Stürmer Lorenzo Canonica (21) wurden jeweils bis 2027 verlängert. Den Verein Ende Saison verlassen wird Verteidiger Leandro Hausheer (21), der mit einem Zweijahresvertrag zu Kloten wechselt. Stürmer Liekit Reichle (21), der seit Anfang Saison von Biel ausgeliehen war, hat den Vertrag bei den Seeländern aufgelöst und bleibt nun fix bei den Bianconeri, bei denen er bis 2026 unterschrieben hat. Goalie Dominic Nyffeler (31, ex Olten) bleibt vorderhand bis Ende Januar.

SCL Tigers

Das läuft: Die SCL Tigers sind nach Blick-Informationen an Winterthurs Sturm-Juwel Lucas Hedlund (18) interessiert. Am Sohn von Lakers-Trainer Stefan Hedlund ist aber auch Fribourg dran. SCB-Goalie Philip Wüthrich (27) hat den SCL Tigers eine Absage erteilt und wechselt zu Ambri. Die Zeitung «lta Sanomat» vermeldet, dass der finnische Nati-Stürmer Hannes Björninen (29) auf die kommende Saison nach Langnau wechseln dürfte. Aktuell spielt er bei Örebro in Schweden. Ungewiss ist derweil die Zukunft von Sean Malone (29), dessen Vertrag ausläuft. Gemäss der «Berner Zeitung» stehen die Zeichen eher auf Abschied. Dagegen bleibt Captain Harri Pesonen (36, Fi) für eine weitere Saison.

SCRJ Lakers

Das läuft: Gemäss heshooteshescoores.com landet Stürmer Marlon Graf (22), der die Lions-Organisation verlässt, nächste Saison bei den Lakers landen. Rappi gehört zu den Klubs, die sich für Verteidiger-Legende Raphael Diaz (38), der keinen Vertrag mehr bei Fribourg bekommt, interessieren, wie dessen Agent Gaëtan Voisard watson.ch sagte. Stürmer Mats Alge (21) folgt dem Weg von Ex-Laker Marco Lehmann und wechselt nach dieser Saison zum SC Bern, bei dem er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.

Servette

Das läuft: Die Zeit von Michael Spacek (27) in Genf ist nach wenigen Monaten abgelaufen. Am Dienstag gibt Servette bekannt, dass der Tscheche, der diese Saison in der National League nur ein Tor erzielt hat, in die Heimat zu Sparta Prag zurückkehrt. Servette gehört zu jenen Klubs, die sich für Ex-Nati-Verteidiger Raphael Diaz (38), der keinen Vertrag mehr bei Fribourg bekommt, interessieren, wie dessen Agent Gaëtan Voisard watson.ch sagte. Stürmer Guillaume Maillard (26) wechselt bis Ende Saison in die Swiss League zu Sierre, kann aber jederzeit zurückgeholt werden. Gemäss «Keskisuomalaisen» wird Star-Verteidiger Sami Vatanen (33, Fi) die Genfer Ende Saison verlassen und zu Stammklub Jyväskylä zurückkehren. Lausanne-Stürmer Tim Bozon (30) hingegen wird dann nach Blick-Informationen zu seinem Ausbildungsklub Servette wechseln. Bereits bekannt gegeben hat Servette die Verpflichtung von Verteidiger Vili Saarijärvi (27) von den SCL Tigers per nächster Saison. Der Finne hat bis 2027 am Lac Léman unterschrieben.

ZSC Lions

Das läuft: Nach zwei Saisons bei den ZSC Lions soll Yannick Zehnder wieder weiterziehen. Der 26-Jährige wird mit dem HC Lausanne in Verbindung gebracht, seine Vertragsunterschrift steht offenbar kurz bevor. Die ZSC Lions haben derweil den ersten Transfer im Hinblick auf nächste Saison gemacht: Vom SCB kommt Stürmer Thierry Bader (27), der im Frühling mit der Nati an die WM reiste, aber nie gemeldet wurde. Er hat bis 2028 unterschrieben. Die ZSC Lions nach dieser Saison verlassen wird Stürmer Marlon Graf (22), der in der Hierarchie von anderen jungen Spielern wie Henry, Segafredo oder Olsson überholt worden ist. Graf wird mit den SCRJ Lakers in Verbindung gebracht. Nach seinem ersten Spiel sagte Balcers-Ersatz Chase De Leo begeistert: «Ich weiss nicht, ob ich je wieder wegwill.» Dreieinhalb Wochen später ist der Kalifornier bereits wieder weg. Nachdem der Stürmer nicht überzeugt hatte und in vier NL-Spielen keinen Punkt gebucht und nicht manchen Zweikampf gewonnen hatte, wurde der Vertrag des 29-Jährigen im gegenseitigen Einvernehmen bereits wieder aufgelöst. Sportchef Sven Leuenberger (55) hat seinen Vertrag bei den Lions um zwei Jahre bis 2027 verlängert, wie die «NZZ» berichtet. Meistertrainer Marc Crawford (63) will erst Ende Saison entscheiden, ob er weitermacht. Als möglichen Nachfolger bringt die schwedische Zeitung «Expressen» – wie auch bei Zug – den aktuellen Färjestad-Trainer Tomas Mitell (44) ins Gespräch. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass der ZSC im Fall eines Abgangs von Crawford wieder auf eine nordamerikanische Lösung setzen wird. Etwas speziell ist der Fall bei Denis Hollenstein (35), dessen Comeback man abwarten wollte, um eine Standortbestimmung vorzunehmen. Wahrscheinlich ist ein Abgang von Verteidiger Santtu Kinnunen (25, Fi), der nach einem Zwischenjahr in Europa plant, wieder in Nordamerika anzugreifen.

Zug

Das läuft: Der umworbene Verteidiger Elia Riva (26), der bis zu seiner Verletzung eine sehr produktive Saison spielte, hat seinen Vertrag bei den Zentralschweizern bis 2028 verlängert. Der EVZ hat vier Talente mit Profiverträgen ausgestattet: Auch Captain Jan Kovar (34) bleibt, der Tscheche hat bis 2027 verlängert. Die Verteidiger Nic Balestra (19) und Mischa Geisser sowie die Stürmer Robin Antenen und Loris Wey (alle 18) haben bis 2027 in Zug unterschrieben. Auch Stürmer Nando Eggenberger (25) hat verlängert – bis 2026. Der zweifache Meister-Trainer Dan Tangnes (45) verlässt die Zuger Ende Saison aus familiären Gründen. «Ich möchte wieder näher bei meiner Frau und meiner 14-jährigen Tochter sein. Ich habe den EVZ deshalb gebeten, meinen Vertrag Ende dieser Saison aufzulösen», wird der Norweger in einer Medienmitteilung zitiert. Als möglichen Nachfolger bringt die schwedische Zeitung «Expressen» – wie auch beim ZSC – den aktuellen Färjestad-Trainer Tomas Mitell (44) ins Gespräch. Der EVZ hätte ihn gerne behalten, verliert Attilio Biasca (21) aber nächste Saison an Konkurrent Fribourg, wo der talentierte Stürmer bis 2028 unterschrieben hat. Ebenfalls an Gottéron verlieren die Zuger Verteidiger-Talent Ludvig Johnson (18). Gut positioniert für seine Vertragsverhandlungen hat sich Verteidiger Elia Riva (26).

