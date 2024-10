Im Halbfinal: Christoph Fischer (25) aus Frauenfeld TG. Foto: Blick-Leserreporter 1/12

In einer Gemeinschaftsaktion suchen Blick und MySports die neue Hockeystimme. 35 Talente haben mitgemacht, in einem ersten Prozess haben die Redaktionen von Blick und MySports die Top 10 aus ihren Beiträgen zu einer vorgegebenen Spielszene ausgewählt. In der zweiten Phase gab es dann auf Blick ein öffentliches Voting. Die Ergebnisse aus diesem zählen doppelt, dazu kommen noch die Stimmen von vier Juroren von Blick und MySports. In der Summe ergibt sich daraus das Teilnehmerfeld für die Top 5, die sich für den Halbfinal qualifiziert haben.

Das Niveau ist hoch und so mussten wir uns schweren Herzens bereits von Kandidaten verabschieden, die absolut in der Lage wären, ein Eishockeyspiel zu kommentieren. Doch so sind eben die Spielregeln. Gewinnen und sich einen Job als Kommentator bei MySports ergattern (zunächst als freier Mitarbeiter) kann am Ende nur einer. Das sind die fünf Halbfinalisten, die ihr zu einem grossen Teil mitgewählt habt – die Reihenfolge ist alphabetisch und hat nichts mit der Rangierung im Voting zu tun:

Christoph Fischer

Der 25-jährige Thurgauer ist in Frauenfeld wohnhaft und hat bei den TOP-Medien in Winterthur in verschiedenen Funktionen (Radio, TV) bereits mediale Erfahrungen gesammelt. Dazu kommentiert er die Spiele des HC Thurgau in der Swiss League. Als Junior stand er bei Uzwil, Frauenfeld und Thurgau selbst auf dem Eis und fungierte auch zwei Jahre als Schiedsrichter.

3:20 MySports-Kommentatoren-Casting: Christoph Fischer steht im Halbfinal

Matthias Fuchser

Der 29-jährige Berner Oberländer ist in Gwatt, zwischen Thun und Spiez zu Hause. Auch er verfügt über reichlich mediale Erfahrung, war vier Jahre bei Radio BEO, drei Jahre bei Radio Bern1 und ist aktuell Onlinejournalist bei BärnToday sowie Kommentator bei TeleBärn – dies primär im Sommer bei Schwingfesten. Zwischenzeitlich war er auch für zwei Jahre Medienverantwortlicher beim FC Thun. Selbst hat Fuchser 14 Jahre Eishockey gespielt, «mit viel Leidenschaft, aber nur wenig Talent», wie er betont.

3:14 MySports-Kommentatoren-Casting: Matthias Fuchser steht im Halbfinal

Martin Hürlimann

Der 36-jährige Urner aus Schattdorf ist der Älteste im Halbfinalfeld. Hauptberuflich ist der passionierte Velofahrer als Oberstufenlehrperson tätig. In seiner Freizeit ist er als Sportreporter bei Radio Central/Radio Sunshine unterwegs, kommentiert Spiele von Zug, Ambri, den SCRJ Lakers und dem FC Luzern. Die Söhne des zweifachen Familienvaters, der es als Fussballer beim SC Buochs bis in die 1. Liga brachte, spielen bei den Junioren des EHC Seewen.

3:11 MySports-Kommentatoren-Casting: Martin Hürlimann steht im Halbfinal

Erik Schegg

In Oberriet im St. Galler Rheintal ist Erik Schegg daheim. Ursprünglich hat er eine Ausbildung als Zimmermann absolviert, später aber die Medienschule in St. Gallen besucht und sich als Eventmoderator und Sportkommentator selbständig gemacht. Er ist auch immer wieder auf regionalen TV-Sendern zu sehen und verfügt sogar über eine eigene Webseite (www.speakerschegg.ch). Eine weitere grosse Leidenschaft ist die Leichtathletik, Schegg ist als Mittelstreckenläufer über 800 m und 1500 m unterwegs.

3:14 MySports-Kommentatoren-Casting: Erik Schegg steht im Halbfinal

Niclas Zettergren

Der Jüngste unserer Halbfinalisten ist vor einer Woche 23 geworden. Zettergren ist in Zetzwil im Kanton Aargau wohnhaft und verfügt über schwedische Wurzeln. Daher verfolgt er neben der National League und der NHL auch die schwedische SHL sehr intensiv. Mittels Praktika bei Kanal K, Argovia Today und Radio Argovia stieg Zettergren in den Journalismus ein und arbeitet heute als Online-Redaktor bei Argovia Today. Bis 17 hat er selbst Eishockey gespielt, aktuell bereitet er sich jedoch auf einen Marathon vor.

3:16 MySports-Kommentatoren-Casting: Niclas Zettergren steht im Halbfinal

Den Einzug in den Halbfinal nicht geschafft haben dagegen Yves Breitenmoser, Yannick Julen, Nic Luchsinger, Alex Müller und Steven Oeschger. Ihnen absagen zu müssen, fiel uns schwer, waren sie doch alle mit ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten sehr spannende und erfrischende Kandidaten.

Für die Top 5 geht es jetzt allerdings erst richtig los. Sie wird am 30. Oktober im MySports-Studio in Erlenbach ZH mit drei verschiedenen Performances vor der aus Thomas Rottmeier (MySports-Kommentator), Daniela Milanese (MySports-Moderatorin), Sven Helfenstein (Ex-Spieler, Spieleragent und MySports-Experte) und Dino Kessler (Ex-Spieler und Blick-Eishockeychef) bestehenden Jury auftreten.

Die Jury hat dann die Qual der Wahl und wird aus dem Quintett die beiden Besten bestimmen müssen, die sich dann am 22. November im Final gegenüberstehen. Die Finalisten werden auf ihrer eigenen Tonspur das Blick-Live-Spiel Bern – Davos kommentieren. Mit einem neuerlichen Mix aus Voting und Jury-Urteil wird daraus der grosse Sieger ermittelt. Bei Blick wirst du in den nächsten Wochen bis zur Entscheidung immer wieder über den Stand der Dinge und mit Hintergrundstorys versorgt.