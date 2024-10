Kandidat 1: Yves Breitenmoser (34) aus Sonnental SG. Foto: Blick-Leserreporter 1/12

In einer Gemeinschaftsaktion suchen Blick und MySports die neue Hockeystimme. Bis Ende September reichten insgesamt 35 Talente ihre Beiträge ein, in denen sie eine vorgegebene Spielszene, in der es drunter und drüber ging, kommentieren mussten. Die Redaktionen von Blick und MySports haben sich dann aus allen Einsendungen für die Top 10 entschieden, die es in die zweite Runde und das Voting geschafft haben. Dieses ist in der Schlussphase und läuft noch bis am 21. Oktober.

Mit deiner Wahl bestimmst du gemeinsam mit der Fachjury die Top 5 und entscheidest mit, wer es in die Halbfinals schafft. Diese werden am 30. Oktober ins MySports-Studio nach Erlenbach ZH eingeladen und treten dort vor der Jury auf. Diese bestimmt anschliessend die beiden Finalisten. Am Ende kommt es am 22. November bei einem Live-Spiel zum Kommentatoren-Duell der beiden Finalisten. Der Gewinner wird zur neuen Hockeystimme und in einem ersten Schritt freier Mitarbeiter bei MySports.

Bevor am Montag das Voting schliesst, bekommst du nochmals Entscheidungshilfen. Wir haben die 10 Kandidaten gefragt, weshalb es ihr Traumjob wäre, als Eishockey-Kommentator für MySports zu arbeiten. Welche Antworten überzeugen dich neben dem Casting-Video am meisten?

Yves Breitenmoser

«Eishockey ist meine grosse Leidenschaft und es interessiert mich einfach alles daran. Es wäre grossartig, einen kleinen Teil zum tollen Produkt von MySports beitragen zu können.»

Christoph Fischer

«Schon als Kind war mir klar, dass ich eines Tages Eishockey-Kommentator werden will. Dieser Sport begleitet mich mein ganzes Leben lang. Vor drei Jahren habe ich dann angefangen, mich in diese Richtung zu entwickeln, und jetzt ist es endlich so weit: Ich will mein Hobby zum Beruf machen! Erfahrungen habe ich bereits als Kommentator in der Swiss League gesammelt.»

Matthias Fuchser

«Schon als kleiner Junge wollte ich Sportkommentator werden. Dies mit meiner Leidenschaft zum Eishockey zu verbinden, wäre fantastisch. Ausserdem liebe ich diese einzigartigen Live-Momente, die man als Kommentator miterleben, aber eben auch mit der Stimme begleiten darf. Das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl.»

Martin Hürlimann

«Ich kommentierte schon als kleiner Junge mit meinem Mikrofon und meinem Radio die Eishockeyspiele des EV Zug live mit und nahm sie auf Tonband auf. Es wäre unglaublich schön, wenn mein Kindheitstraum Eishockey-Kommentator wahr werden würde und ich so meinen früheren Sportkommentatoren-Idolen im Radio und Fernsehen nacheifern könnte.»

Yannick Julen

«Schon als Kind kommentierte ich Fussball- und Eishockeyspiele auf der Playstation. Die Faszination für Live-Sport hat mich nie losgelassen, und seit ich vor ein paar Jahren den U18-Cupfinal des FC Luzern live kommentieren durfte, weiss ich, dass das meine absolute Leidenschaft ist.»

Nic Luchsinger

«Der Job Eishockey-Kommentator fasziniert mich und schwirrt bei mir schon lange im Kopf herum. Für mich hat sich bis anhin noch nie eine Chance ergeben, in diese Branche reinzukommen, oder ich wusste schlichtweg nicht, wie das klappen sollte. Per Zufall bin ich via Blick auf diese Ausschreibung gestossen und wusste sofort: Jetzt muss ich meine Chance ergreifen.»

Alex Müller

«Meine absolute Passion als Job machen zu dürfen, wäre ein Traum. Hockey leben und erleben. Den Link zwischen Fans, dem Spiel und den Hintergründen vermitteln.»

Steven Oeschger

«Ich lebe Eishockey. Es gibt nichts Schöneres für mich. Nun ist die Chance da, beruflich ein Teil dieser atemberaubenden Sportart zu werden, was für mich nicht nur ein Job, sondern eine Berufung ist. Eishockey ist zwar atemberaubend, aber ich gebe mein Bestes, um den Atem während des Kommentierens nicht zu verlieren und euch allen den Atem zu rauben.»

Erik Schegg

«Seit meiner Kindheit träume ich davon, die Spiele der National League kommentieren zu dürfen. Wenn ich ein Stadion betrete, steigt mein Puls und mein Herz schlägt höher. Mein Ziel ist es, dem Publikum spannende Fakten, Emotionen und das Spielgeschehen direkt ins Wohnzimmer zu liefern. Zudem möchte ich auf eine lockere Art und Weise dem Publikum jeden Spieltag zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis machen.»

Niclas Zettergren

«Während ich mir mathematische Formeln nie merken konnte, habe ich Statistiken, Resultate und Details im Eishockey mühelos aufgesogen und kann sie auf Knopfdruck wiedergeben. Die Möglichkeit, mein Wissen und meine Begeisterung mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu teilen, andere für den Sport zu begeistern und dabei ein aktiver Teil der Eishockeywelt zu sein, wäre für mich das Grösste.»

