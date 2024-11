Ronalds Kenins spielte während sieben Saisons für Lausanne, nun gehts zum SCB. Foto: Estelle Vagne/freshfocus

Grégory Beaud

Er wusste es an jenem Abend nicht, aber Ronalds Kenins bestritt sein letztes Spiel für Lausanne im siebten Playoff-Finalspiel im Mai gegen die ZSC Lions. Der Lette mit Schweizer Lizenz spielte damals etwas über acht Minuten und beendete damit sein Lausanne-Abenteuer, das seit 2018 andauerte.

Der heute 33-jährige Lette wird versuchen, einen neuen Anlauf zu nehmen, nachdem er nach Blick-Informationen einen Vertrag mit dem SC Bern unterzeichnet hat. In der Bundeshauptstadt könnte Kenins seine Chance in einem Kader erhalten, dem es noch etwas an Tiefe fehlt.

Kenins, der mit der Erfahrung von einem Meistertitel bei den ZSC Lions zum LHC kam, erlebte vier gute erste Saisons mit jeweils zwischen 20 und 35 Skorerpunkten. Die Hoffnungen, die in ihn gesetzt wurden, waren gross. Doch dann kam es zu Irritationen zwischen dem Spieler und seinem Verein. In den letzten beiden Saisons wurde klar, dass seine Zukunft in Lausanne trotz eines bis zum Ende der Saison 2025/26 gültigen Vertrages verbaut ist.

Ist er mit 33 Jahren in der Lage, die Maschine wieder in Gang zu bringen? Wenn der SC Bern ihm diese Chance gibt, könnten die Verantwortlichen in der Hauptstadt Freude an seiner körperbetonten und unerschrockenen Spielweise haben. Ein Transfer von Kenins zum SCB – bis vor wenigen Tagen schien das noch unvorstellbar.