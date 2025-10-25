Vor dem Spiel gegen die SCL Tigers (?:?) werden zwei verabschiedet, die grosse Verdienste für den Rekordmeister aus Davos haben: Andres Ambühl (42) und Marc Wieser (38). Sechsmal wurde Ambühl Meister (davon einmal mit dem ZSC), dreimal holte er den Spengler Cup. Vier Meistertitel und ein Spengler-Cup-Sieg waren es bei Wieser.
Über den Video-Würfel flimmern Statements von Fans. Dann wechseln sich «Andres Ambühl!»- und «Marc Wieser!»-Sprechchöre in hohem Rhythmus ab, ehe HCD-Geschäftsführer Marc Gianola in seiner Ansprache dem Duo dankt, das den Abschied gemeinsam feiern wollte. Nicht nur wegen der vielen Erfolgen. «Am meisten sind die vielen tollen Momente geblieben. Danke, Marc! Danke, Andres!», so Gianola.
Dann sind die beiden Gefeierten an der Reihe. Wieser hat sich seine Ansprache auf einen Zettel geschrieben und dankt nicht zuletzt seinen Eltern, seiner Frau Ursina und seinen drei Kindern sowie Bruder Dino. Zum Schluss sagt er: «Danke, HCD!»
Dann schnappt sich «Büeli» das Mikrofon und sagt: «So lange wie Marc mache ich es nicht. Ich habe keinen Zettel dabei.» Damit hat er die Lacher auf seiner Seite. Er schliesst mit den Worten: «Hoffentlich erleben wir noch viele hübsche Momente beim HCD – auch ohne uns.» Zum Schluss würdigen die Fans ihre Helden mit zwei grossen Choreos. Gänsehaut-Momente in Davos.
Vor dem zweiten Drittel gibt es dann auch noch eine Choreo für die grandiose Nati-Karriere des dreifachen WM-Silberhelden Ambühl.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
19
37
52
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
11
39
3
Lausanne HC
20
23
37
4
EV Zug
19
7
34
5
HC Fribourg-Gottéron
19
12
33
6
Genève-Servette HC
19
-11
33
7
HC Lugano
19
5
28
7
ZSC Lions
19
5
28
9
SCL Tigers
19
-5
24
10
EHC Biel
18
-2
23
11
EHC Kloten
20
-15
21
12
SC Bern
18
-11
20
13
HC Ambri-Piotta
19
-23
19
14
HC Ajoie
19
-33
8