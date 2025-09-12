DE
Das tut weh!
Joly bekommt Stock von Teamkollege voll ins Gesicht

Michael Joly bekommt gegen die SCL Tigers den Stock ins Gesicht. Nicht etwa von einem Gegner, sondern von Teamkollege Tommaso De Luca.
Publiziert: vor 11 Minuten
