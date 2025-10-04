DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Caggiula mit einem Crosscheck an Baltisberger
Caggiula geht duschen
Crosscheck gegen den Hals von Baltisberger
Im Spiel zwischen Lausanne und ZSC kommt es zu einem Crosscheck an Baltisberger. Nach Videostudium schicken die Schiedsrichter Caggiula vorzeitig unter die Dusche.
Publiziert: 22:04 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen