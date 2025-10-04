DE
Caggiula geht duschen
Crosscheck gegen den Hals von Baltisberger

Im Spiel zwischen Lausanne und ZSC kommt es zu einem Crosscheck an Baltisberger. Nach Videostudium schicken die Schiedsrichter Caggiula vorzeitig unter die Dusche.
Publiziert: 22:04 Uhr
