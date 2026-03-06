Stransky wird für vorgetäuschtes Foul bestraft

Eine unsportliche Aktion hat für Matej Stransky Folgen. Der HCD-Captain bekommt von der Liga eine Busse aufgebrummt.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Letzten Freitag gewinnt der HC Davos beim HC Ambr-Piotta mit 5:2. Die Partie hat für Matej Stransky (32) nun ein Nachspiel. Dies wegen eines Zweikampfs, den er sich mit Alex Formenton (26) geliefert hat.

Der HCD-Captain will sich im Anspielkreis den freiliegenden Puck sichern, den auch Formenton ins Visier genommen hat. Dabei positioniert er sich vor dem Tessiner und drückt dessen Stock weg, um sich so Raum zu verschaffen. Formenton reagiert, indem er Stransky mit der Hand an der Schulter leicht zurückhält. «Der Kontakt erfolgt minimal und ohne ersichtlichen Kraftaufwand», schreibt die Liga. Und weiter: «In der Folge wirft Stransky jedoch beide Arme und Beine in die Luft und lässt sich seitlich und in übertriebener Weise auf das Eis fallen. Das Hinfallen steht in keinem angemessenen Verhältnis zur Intensität des Kontakts.»

Dennoch wird Formenton für zwei Minuten in die Kühlbox geschickt. Und Stransky nun für sein übertriebenes und unnatürliches Verhalten gebüsst. Wie die Liga mitteilt, muss er eine Busse in der Höhe von 2000 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen.

