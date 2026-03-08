DE
Boltshauser nach Biel-Pleite
«Wir haben uns selber geschlagen nach der Olympia-Pause»

Im Strich-Duell zwischen Biel und den SCL Tigers behalten die Seeländer die Überhand. Goalie Luca Boltshauser findet nach dem Spiel klare Worte und sucht die Fehler beim eigenen Team.
Publiziert: 00:29 Uhr
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
51
68
114
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
51
45
97
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
51
8
88
4
ZSC Lions
ZSC Lions
51
30
88
5
HC Lugano
HC Lugano
51
27
86
6
Lausanne HC
Lausanne HC
51
19
84
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
51
-8
78
8
EV Zug
EV Zug
51
-16
75
9
SC Bern
SC Bern
51
-9
68
10
EHC Biel
EHC Biel
51
-19
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
51
-5
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
51
-19
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
51
-45
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
51
-76
40
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
