Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
51
68
114
2
HC Fribourg-Gottéron
51
45
97
3
Genève-Servette HC
51
8
88
4
ZSC Lions
51
30
88
5
HC Lugano
51
27
86
6
Lausanne HC
51
19
84
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
51
-8
78
8
EV Zug
51
-16
75
9
SC Bern
51
-9
68
10
EHC Biel
51
-19
67
11
SCL Tigers
51
-5
64
12
EHC Kloten
51
-19
63
13
HC Ambri-Piotta
51
-45
59
14
HC Ajoie
51
-76
40
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs