Fribourger im Stau-Pech

Rund 300 glückliche Gottéron-Fans konnten sich ein Ticket für das Spiel des Jahres ergattern. Doch der Verkehr am Walensee macht den Freiburgern einen Strich durch die Rechnung, ein Grossteil des Anhangs verpasst die ersten Minuten des Spiel 7.

Update kurz vor 21 Uhr: Nun sind alle Gottéron-Fans in Davos angekommen. Die Stimmung ist fantastisch. Die Hütte brennt. Was will man mehr? Die Party ist in vollem Gange.