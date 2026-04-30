Die Party in Fribourg läuft
Diese Bilder aus Fribourg sind wahnsinnig. Die ganze Stadt feiert. Was passiert echt hier, wenn Gottéron den Sieg und damit den Meistertitel in Davos einfährt?
Verspätete Choreo
Viele Fribourg-Fans haben den Start des Spiels in Davos verpasst. Sie standen im Stau. Deshalb konnte die geplante Choreo vor der Partie nicht wie gewünscht gezeigt werden. Die ganze Arbeit für nichts? Nein! Die Gottéron-Fans lassen sich nicht lumpen. Sie zeigen ihre Choreo halt einfach kurz vor dem Start des dritten Drittels. Die Botschaft ist klar: Wir haben die Trophäe im Blick.
Fans in Fribourg beim 1:0 aus dem Häuschen
Ausverkauftes Haus beim Public Viewing in Fribourg
Fribourger im Stau-Pech
Rund 300 glückliche Gottéron-Fans konnten sich ein Ticket für das Spiel des Jahres ergattern. Doch der Verkehr am Walensee macht den Freiburgern einen Strich durch die Rechnung, ein Grossteil des Anhangs verpasst die ersten Minuten des Spiel 7.
Update kurz vor 21 Uhr: Nun sind alle Gottéron-Fans in Davos angekommen. Die Stimmung ist fantastisch. Die Hütte brennt. Was will man mehr? Die Party ist in vollem Gange.
Die BCF-Arena füllt sich langsam aber sicher
Jeder Gottéron-Fan will den möglichen Titel miterleben
Gottéron in Davos angekommen
Schlange vor Gottéron-Stadion
Da Spiel 7 in Davos stattfindet, hat sich Gottéron entschieden, in ihrem Stadion ein Public Viewing zu veranstalten. Die Tickets, die für den symbolischen Preis von fünf Franken verkauft wurden, waren schnell vergriffen. Türöffnung ist um 18.30 Uhr, bereits eine halbe Stunde vorher gibt es eine Schlange – in Fribourg ist man heiss!
Hallo und herzlich willkommen
Am Donnerstag steht Spiel 7 im Playoff-Final an. Der HC Davos will vor heimischem Publikum den 32. Meistertitel der Vereinsgeschichte holen, Gottéron möchte die erste Meisterschaft zurück nach Fribourg bringen. Im Partyticker kannst du mit beiden Fanlagern mitfiebern – schön bist du dabei!