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Dach-Perspektive zeigt Fan-Wahnsinn in Fribourg
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Für den ersten Titel?Dach-Perspektive zeigt Fan-Wahnsinn in Fribourg

Die ganze Stadt feiert
Wahnsinnige Bilder aus Fribourg

Am Donnerstag wird der neue Schweizer Meister im Eishockey gekürt. In Fribourg und in Davos sind die Fans heiss auf den Showdown. Im Partyticker bist du mittendrin statt nur dabei.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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vor 44 Minuten

Die Party in Fribourg läuft

Diese Bilder aus Fribourg sind wahnsinnig. Die ganze Stadt feiert. Was passiert echt hier, wenn Gottéron den Sieg und damit den Meistertitel in Davos einfährt? 

Wahnsinnige Bilder aus Fribourg
0:23
Public Viewing ausverkauft:Wahnsinnige Bilder aus Fribourg
vor 35 Minuten

Verspätete Choreo

Viele Fribourg-Fans haben den Start des Spiels in Davos verpasst. Sie standen im Stau. Deshalb konnte die geplante Choreo vor der Partie nicht wie gewünscht gezeigt werden. Die ganze Arbeit für nichts? Nein! Die Gottéron-Fans lassen sich nicht lumpen. Sie zeigen ihre Choreo halt einfach kurz vor dem Start des dritten Drittels. Die Botschaft ist klar: Wir haben die Trophäe im Blick. 

20:20 Uhr

Fans in Fribourg beim 1:0 aus dem Häuschen

Fans in Fribourg feiern das 1:0 von Borgström
0:44
Ausnahmezustand in BCF-Arena:Fans in Fribourg feiern das 1:0 von Borgström
20:13 Uhr

Ausverkauftes Haus beim Public Viewing in Fribourg

Ausverkauftes Haus beim Public Viewing in Fribourg
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BCF-Arena wird zur Festhütte:Ausverkauftes Haus beim Public Viewing in Fribourg
20:05 Uhr

Fribourger im Stau-Pech

Rund 300 glückliche Gottéron-Fans konnten sich ein Ticket für das Spiel des Jahres ergattern. Doch der Verkehr am Walensee macht den Freiburgern einen Strich durch die Rechnung, ein Grossteil des Anhangs verpasst die ersten Minuten des Spiel 7.

Noch ist die Gottéon-Kurve fast leer.

Update kurz vor 21 Uhr: Nun sind alle Gottéron-Fans in Davos angekommen. Die Stimmung ist fantastisch. Die Hütte brennt. Was will man mehr? Die Party ist in vollem Gange.

19:37 Uhr

Die BCF-Arena füllt sich langsam aber sicher

Erste Kurve in der BCF-Arena bereits gefüllt
0:20
Public Viewing ist ausverkauft:Erste Kurve in der BCF-Arena bereits gefüllt
18:55 Uhr

Jeder Gottéron-Fan will den möglichen Titel miterleben

Riesen Andrang fürs Public-Viewing in Fribourg
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Eine Stunde vor Puck Drop:Riesen Andrang fürs Public-Viewing in Fribourg
18:53 Uhr

Gottéron in Davos angekommen

Fans applaudieren den Fribourg-Spielern
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Auf dem Weg in die Kabine:Fans applaudieren den Fribourg-Spielern
18:19 Uhr

Schlange vor Gottéron-Stadion

Da Spiel 7 in Davos stattfindet, hat sich Gottéron entschieden, in ihrem Stadion ein Public Viewing zu veranstalten. Die Tickets, die für den symbolischen Preis von fünf Franken verkauft wurden, waren schnell vergriffen. Türöffnung ist um 18.30 Uhr, bereits eine halbe Stunde vorher gibt es eine Schlange – in Fribourg ist man heiss! 

18:17 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

Am Donnerstag steht Spiel 7 im Playoff-Final an. Der HC Davos will vor heimischem Publikum den 32. Meistertitel der Vereinsgeschichte holen, Gottéron möchte die erste Meisterschaft zurück nach Fribourg bringen. Im Partyticker kannst du mit beiden Fanlagern mitfiebern – schön bist du dabei!

Ende des Livetickers
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