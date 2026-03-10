DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: «Dass ich kein Tor schiesse, regt mich auf»
Biel-Youngster Villard
«Dass ich kein Tor schiesse, regt mich auf»
Biel-Youngster Villard spricht nach der Niederlage gegen den HCD über das Spiel.
Publiziert: 00:21 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 9. März
4:43
Davos – Biel 5:2
Tambellini bodigt Biel mit Doppelpack
3:04
SCRJ Lakers – Ambri-Piotta 6:2
Kurioses Bürgler-Eigentor im Ambri-Powerplay
4:44
SCL Tigers – ZSC Lions 0:2
Meyer-Fehler öffnet dem ZSC die Tür
2:55
Genf-Servette – Kloten 7:0
Granlund schnappt sich die Topskorer-Krone
2:39
HC Lugano – EV Zug 4:1
Lugano-Sanford trifft nach toller Kombination
In diesem Artikel erwähnt
National League
EHC Biel
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen