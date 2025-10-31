DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Biel-Blessing spricht nach Derby-Niederlage
Biel-Blessing nach Niederlage
«Langsam müssen wir da verwachen»
Niklas Blessing vom EHC Biel erklärt, was es braucht, damit eine solche Niederlage nicht mehr vorkommt.
Publiziert: 31.10.2025 um vor 22 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen