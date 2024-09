Kurz zusammengefasst Bachofner und Karrer liefern sich einen Fight

Die Zürcher Kumpels sind sonst nicht für solche Aktionen bekannt

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Jahrelang spielten Jérôme Bachofner und Roger Karrer Seite an Seite, feierten als Junioren in der ZSC-Organisation manche gemeinsame Erfolge und stiegen mehr oder weniger im Gleichschritt in die National League auf. Doch ihre Wege haben sich längst getrennt, Karrer wurde bei Servette heimisch, Bachofner ist seit letzter Saison in Biel.

Und beim samstäglichen Aufeinandertreffen kracht es heftig zwischen den beiden. Vor dem Servette-Tor geraten Bachofner und Karrer aneinander. Zuerst wird gepöbelt und geschubst, doch dann fliegen plötzlich die Fäuste. Die beiden sonst nicht unbedingt für solche Aktionen bekannten Zürcher Kumpels liefern sich einen beherzten und ausgeglichen Fight.

Es ist in der 28. Minute die letzte Aktion von Bachofner und Karrer an diesem Abend – nach ihrer Einlage werden die beiden mit einem Restausschluss unter die Dusche geschickt. Besser damit leben können wird zweifellos Karrer – sein Servette schlägt die Bieler auswärts mit 4:0.

Heftige Meinungsverschiedenheit zwischen Roger Karrer (l.) und Jérôme Bachofner. Foto: keystone-sda.ch